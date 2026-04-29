Calle 7 Panamá: equipo amarillo domina y suma otra victoria

La tarde de competencias del martes 28 de abril en Calle 7 Panamá estuvo marcada por la intensidad y la adrenalina, con pruebas que exigieron al máximo la agilidad, resistencia y fuerza de los participantes.
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Calle 7 Panamá: amarillos dominan
Sin embargo, el equipo amarillo reaccionó con fuerza y se quedó con la segunda y tercera prueba del día, sumando 200 y 300 puntos respectivamente, lo que les permitió asegurar una nueva victoria.
Con este resultado, los amarillos continúan demostrando su buen momento y se mantienen en la senda del triunfo, mientras que los rojos siguen buscando la manera de hacerle frente a un rival que luce sólido y competitivo.
La competencia continúa dejando jornadas emocionantes y cada vez más reñidas en la lucha por el dominio de las competencias.