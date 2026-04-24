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Calle 7 Panamá Calle 7 -  24 de abril de 2026 - 10:56

Calle 7 Panamá: Desempate define la tarde de competencia

En Calle 7 Panamá el equipo amarillo domina las primeras competencias y los escarlatas empatan en la tercera prueba día.

Calle 7 Panamá equipo amarillo gana. 

Calle 7 Panamá equipo amarillo gana. 

@calle7panama
María Hernández
Por María Hernández

La tarde de competencias del jueves 23 de abril en Calle 7 Panamá inició con un claro dominio del equipo amarillo, que mostró fuerza y coordinación para imponerse en las dos primeras pruebas de la tarde.

Gracias a este desempeño, los amarillos aseguraron los primeros 100 y 200 puntos, tomando ventaja en el marcador y poniendo presión sobre el equipo rojo.

Calle 7 Panamá: gana equipo amarillo

Sin embargo, los rojos no bajaron los brazos y, con esfuerzo y agilidad, lograron imponerse en la tercera y última competencia del día, sumando 300 puntos que les permitieron forzar un desempate.

En el duelo decisivo, ambos equipos dieron lo mejor de sí en una prueba muy reñida. A pesar del impulso anímico, los rojos no lograron superar a sus rivales, y finalmente el equipo amarillo se quedó con la victoria de la tarde de competencias.

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