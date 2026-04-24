Calle 7 Panamá: Desempate define la tarde de competencia

La tarde de competencias del jueves 23 de abril en Calle 7 Panamá inició con un claro dominio del equipo amarillo, que mostró fuerza y coordinación para imponerse en las dos primeras pruebas de la tarde.
Gracias a este desempeño, los amarillos aseguraron los primeros 100 y 200 puntos, tomando ventaja en el marcador y poniendo presión sobre el equipo rojo.
Calle 7 Panamá: gana equipo amarillo
Sin embargo, los rojos no bajaron los brazos y, con esfuerzo y agilidad, lograron imponerse en la tercera y última competencia del día, sumando 300 puntos que les permitieron forzar un desempate.
En el duelo decisivo, ambos equipos dieron lo mejor de sí en una prueba muy reñida. A pesar del impulso anímico, los rojos no lograron superar a sus rivales, y finalmente el equipo amarillo se quedó con la victoria de la tarde de competencias.