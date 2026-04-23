Calle 7 Panamá: rojos remontan y se quedan con la victoria de la tarde

La tarde del 22 de abril en Calle 7 Panamá estuvo llena de emociones y giros inesperados. El equipo rojo protagonizó una remontada tras perder las dos primeras competencias del día, quedando contra las cuerdas y obligados a darlo todo en la tercera prueba para mantenerse.

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Con determinación, los rojos lograron imponerse en la tercera y decisiva competencia, mostrando un mejor desempeño y coordinación en el circuito. Este resultado les permitió forzar un desempate frente al equipo amarillo.

Calle 7 Panamá: victoria de los rojos

Ambos equipos salieron a dejarlo todo en el circuito. Sin embargo, los rojos supieron aprovechar la oportunidad, ejecutaron mejor la estrategia y se quedaron con la victoria de la tarde de competencias.

De esta manera, el equipo rojo selló una remontada clave, demostrando carácter, y determinación en uno de los enfrentamientos más intensos de la semana, dejando claro que siguen firmes en la lucha dentro de la competencia.