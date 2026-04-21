| Telemetro
Calle 7 Panamá Calle 7 -  21 de abril de 2026 - 10:39

Calle 7 Panamá: Amarillos se quedan con la tarde de competencia

La semana de competencia arrancó en Calle 7 Panamá con una jornada intensa, donde el equipo amarillo logró imponerse y quedarse con la victoria del día.

Calle 7 Panamá: Ganan los amarillos. 

Calle 7 Panamá: Ganan los amarillos. 

María Hernández
Por María Hernández

Se inició una nueva semana de competencia en Calle 7 Panamá, con una tarde cargada de adrenalina y enfrentamientos entre los equipos rojo y amarillo.

De las tres competencias disputadas, los rojos arrancaron con fuerza al quedarse con la primera prueba, sumando los primeros 100 puntos de la jornada.

tal vez te interese: Caso dietilenglicol: lista de víctimas que serán indemnizadas por el Estado

Sin embargo, los amarillos reaccionaron rápidamente y se llevaron la segunda competencia, adjudicándose 200 puntos que les permitieron igualar el marcador y mantenerse en la pelea.

Amarillos dominan la tarde en Calle 7 Panamá

La tercera y decisiva prueba del día definió al ganador de la jornada. El equipo amarillo logró imponerse nuevamente, sumando 300 puntos que no solo les dieron la victoria en esa competencia, sino que también les aseguró el triunfo de la tarde.

De esta manera, los amarillos se quedan con la tarde de competencia, marcando un inicio de semana favorable.

Embed - CALLE 7 PANAMÁ - 20 DE ABRIL | PROGRAMA COMPLETO
En esta nota:
Seguir leyendo

Calle 7 Panamá: Barrida amarilla, dominan todas las competencias de la tarde

Calle 7 Panamá: Amarillos en la senda de la victoria vuelven a ganar la tarde de competencias

Calle 7 Panamá: Emilce y Roderic son los nuevos amenazados

Recomendadas

Más Noticias