Calle 7 Panamá: Amarillos se quedan con la tarde de competencia

Se inició una nueva semana de competencia en Calle 7 Panamá , con una tarde cargada de adrenalina y enfrentamientos entre los equipos rojo y amarillo.

De las tres competencias disputadas, los rojos arrancaron con fuerza al quedarse con la primera prueba, sumando los primeros 100 puntos de la jornada.

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Sin embargo, los amarillos reaccionaron rápidamente y se llevaron la segunda competencia, adjudicándose 200 puntos que les permitieron igualar el marcador y mantenerse en la pelea.

Amarillos dominan la tarde en Calle 7 Panamá

La tercera y decisiva prueba del día definió al ganador de la jornada. El equipo amarillo logró imponerse nuevamente, sumando 300 puntos que no solo les dieron la victoria en esa competencia, sino que también les aseguró el triunfo de la tarde.

De esta manera, los amarillos se quedan con la tarde de competencia, marcando un inicio de semana favorable.