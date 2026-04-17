Calle 7 Panamá: Rojos ganan la tarde y Joel es el nominado

En la tarde competencias del jueves 16 de abril en Calle 7 Panamá , el equipo escarlata, ganó el día de competencia con un sólido desempeño en las pruebas, marcando el ritmo de los desafíos.

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La dinámica de nominación en cada prueba dejó a tres participantes en riesgo durante la jornada. Joma, por parte del equipo rojo, fue la primer nominada tras perder la primera competencia. Posteriormente, Bianca y Joel, del equipo amarillo, se unieron en esta posición luego de no superar la segunda y tercera prueba, respectivamente.

Joel es el nuevo nominado en Calle 7 Panamá

A pesar de que los escarlatas dominaron la tarde, el sistema de competencia mantuvo la tensión hasta el final. Los nominados tuvieron que enfrentarse en una prueba decisiva de precisión. En este último duelo, cada participante buscó evitar quedar nominado.

Finalmente, Joel terminó quedándose con la camiseta negra, cerrando así un día de competencia intensa que dejó al equipo rojo como el protagonista de la tarde.