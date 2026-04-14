Calle 7 Panamá: Emilce y Roderic son los nuevos amenazados

En Calle 7 Panamá , el día inició con las competencias de nominados, donde los novatos Emilce, por el equipo rojo, y Roderic, por la Fiebre Amarilla, son los nuevos amenazados tras una jornada intensa llena de retos físicos y mucha presión.

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La Fiebre Amarilla gana el día de competencias en Calle 7 Panamá

La jornada continuó con un giro importante: la prueba estipulada como la tercera del día, por iniciativa de los jueces fue, la primera a la que se enfrentaron los competidores. El equipo amarillo se llevó la victoria al ganar la segunda y tercera prueba, tomando la ventaja y dejando a los rojos rezagados .

Por su parte, la Furia Roja no logró recuperarse y ahora queda a la espera de un nuevo nominado en esta ronda.