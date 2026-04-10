Calle 7 Panamá: Escarlatas ganan la jornada y amarillos quedan en riesgo

El equipo escarlata se quedó con la victoria este jueves en el programa Calle 7 Panamá, tras un duelo cerrado de especialistas frente al equipo amarillo. La competencia fue intensa de principio a fin, pero los rojos lograron imponerse en la jornada.
Calle 7 Panamá: equipo rojo se lleva la competencia
El equipo amarillo no logró mantener el ritmo y terminó entregando la jornada, lo que los deja en una posición complicada dentro del programa.
Tras la derrota, la nominada del equipo amarillo fue Isabella, quien actualmente se encuentra de viaje. Debido a su ausencia, queda directamente en condición de amenazada dentro de la competencia.
Este viernes: competencia de nominados
La tensión continúa en el reality, ya que este viernes se llevará a cabo la competencia de nominados, donde se definirá quién abandona el programa.