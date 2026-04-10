Calle 7 Panamá: Escarlatas ganan la jornada y amarillos quedan en riesgo

El equipo escarlata se quedó con la victoria este jueves en el programa Calle 7 Panamá , tras un duelo cerrado de especialistas frente al equipo amarillo. La competencia fue intensa de principio a fin, pero los rojos lograron imponerse en la jornada.

Calle 7 Panamá: equipo rojo se lleva la competencia

El equipo amarillo no logró mantener el ritmo y terminó entregando la jornada, lo que los deja en una posición complicada dentro del programa.

Embed - CALLE 7 PANAMÁ on Instagram: "~ LA FURIAROJA ~ . . Los rojitos le regalan una tremenda victoria a @kathianac7pa por su cumple, enviando a la última pollita a su nominación, tratando de cuidar a las suyas esperando ver que sucederá la tarde de mañana, con mucho entusiasmo y una gran alineación por parte del capitán siguen las victorias en un tren que no parece desacelerar♥" View this post on Instagram

Tras la derrota, la nominada del equipo amarillo fue Isabella, quien actualmente se encuentra de viaje. Debido a su ausencia, queda directamente en condición de amenazada dentro de la competencia.

Este viernes: competencia de nominados

La tensión continúa en el reality, ya que este viernes se llevará a cabo la competencia de nominados, donde se definirá quién abandona el programa.