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Calle 7 Panamá Calle 7 -  20 de mayo de 2026 - 12:03

Calle 7 Panamá: fiebre amarilla se lleva la tarde de competencia

La tarde de competencias de Calle 7 Panamá estuvo marcada por pruebas de velocidad, balance y resistencia que mantuvieron la tensión.

Calle 7 Panamá Amarillos se llevan la compentencia. 
Calle 7 Panamá Amarillos se llevan la compentencia. @calle7panama
María Hernández
Por María Hernández

La competencia del 19 de mayo en Calle 7 Panamá estuvo cargada de intensidad y resistencia extrema, donde ambos equipos lucharon hasta el final por quedarse con la victoria de la tarde.

La primera competencia puso a prueba el balance y la precisión de los participantes. El equipo rojo logró imponerse y se quedó con los primeros 100 puntos de la jornada, arrancando con ventaja en el marcador.

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Sin embargo, la reacción del equipo amarillo no tardó en llegar. Los llamados “pollitos” dominaron la segunda prueba, enfocada en velocidad y resistencia, llevándose los 200 puntos que igualaban la batalla y dejaban toda la definición para el último enfrentamiento.

Calle 7 Panamá: tercera prueba define el día

La tercera y decisiva competencia exigió al máximo la resistencia física de los participantes, pero finalmente el equipo de la fiebre amarilla logró imponerse de manera contundente.

Con esta victoria, el equipo amarillo aseguró la victoria y dejó a una integrante del equipo rojo nominada, cerrando así este ciclo de nominaciones.

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