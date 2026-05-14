Calle 7 Panamá: nueva dinámica para sortear una camiseta verde

Calle 7 Panamá: así quedaron los mejores y peores tiempos. @calle7panama

La tarde de competencias de este 13 de mayo en Calle 7 Panamá estuvo marcada por una modalidad distinta dentro del campo de batalla. En esta ocasión, todos los competidores participaron divididos en ramas masculina y femenina, buscando registrar los mejores tiempos para disputar la camiseta verde mediante votación del público.

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Por otro lado, quienes realizaran los peores tiempos quedarían en riesgo de portar la camiseta negra de nominados.

Calle 7 Panamá: ganadores de la camiseta verde

Los mejores tiempos los obtuvieron:

Kathiana, por parte de las mujeres.

Joel, por la rama masculina.

Ambos ahora dependerán del apoyo del público para definir quiénes se quedarán oficialmente con la camiseta verde.

tiempos calle 7 Kathiana y Joel ganan posibilidad de tener la camiseta verde en Calle 7. @calle7panama

Peores tiempos de la tarde

Mientras tanto, los competidores con los peores registros fueron:

Bianca

Cheeta

Sin embargo, debido a que Cheeta ya se encuentra amenazado, Bianca pasó automáticamente a ser la nueva nominada directa de la competencia.