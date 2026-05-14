Calle 7 Panamá: nueva dinámica para sortear una camiseta verde

La tarde de competencias de este 13 de mayo en Calle 7 Panamá estuvo marcada por una modalidad distinta dentro del campo de batalla. En esta ocasión, todos los competidores participaron divididos en ramas masculina y femenina, buscando registrar los mejores tiempos para disputar la camiseta verde mediante votación del público.
Por otro lado, quienes realizaran los peores tiempos quedarían en riesgo de portar la camiseta negra de nominados.
Calle 7 Panamá: ganadores de la camiseta verde
Los mejores tiempos los obtuvieron:
- Kathiana, por parte de las mujeres.
- Joel, por la rama masculina.
Ambos ahora dependerán del apoyo del público para definir quiénes se quedarán oficialmente con la camiseta verde.
Peores tiempos de la tarde
Mientras tanto, los competidores con los peores registros fueron:
- Bianca
- Cheeta
Sin embargo, debido a que Cheeta ya se encuentra amenazado, Bianca pasó automáticamente a ser la nueva nominada directa de la competencia.