| Telemetro
Calle 7 Panamá Calle 7 -  14 de mayo de 2026 - 11:25

Calle 7 Panamá: nueva dinámica para sortear una camiseta verde

La tarde del 13 de mayo en Calle 7 Panamá tuvo una dinámica diferente, donde los competidores lucharon por obtener la camiseta verde.

Calle 7 Panamá: así quedaron los mejores y peores tiempos. 
Calle 7 Panamá: así quedaron los mejores y peores tiempos.  @calle7panama
María Hernández
Por María Hernández

La tarde de competencias de este 13 de mayo en Calle 7 Panamá estuvo marcada por una modalidad distinta dentro del campo de batalla. En esta ocasión, todos los competidores participaron divididos en ramas masculina y femenina, buscando registrar los mejores tiempos para disputar la camiseta verde mediante votación del público.

Por otro lado, quienes realizaran los peores tiempos quedarían en riesgo de portar la camiseta negra de nominados.

Calle 7 Panamá: ganadores de la camiseta verde

Los mejores tiempos los obtuvieron:

  • Kathiana, por parte de las mujeres.
  • Joel, por la rama masculina.

Ambos ahora dependerán del apoyo del público para definir quiénes se quedarán oficialmente con la camiseta verde.

tiempos calle 7
Kathiana y Joel ganan posibilidad de tener la camiseta verde en Calle 7.

Kathiana y Joel ganan posibilidad de tener la camiseta verde en Calle 7.

Peores tiempos de la tarde

Mientras tanto, los competidores con los peores registros fueron:

  • Bianca
  • Cheeta

Sin embargo, debido a que Cheeta ya se encuentra amenazado, Bianca pasó automáticamente a ser la nueva nominada directa de la competencia.

Embed - CALLE 7 PANAMÁ - 13 DE MAYO | PROGRAMA COMPLETO

En esta nota:
Seguir leyendo

Calle 7 Panamá: victoria roja y nuevos rostros para la temporada 28

Calle 7 Panamá: la furia roja se lleva la tarde de competencias

Calle 7 Panamá: equipo rojo arrasa la tarde del miércoles 6 de mayo

Recomendadas

Más Noticias