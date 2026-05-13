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Calle 7 Panamá Calle 7 -  13 de mayo de 2026 - 10:24

Calle 7 Panamá: amarillos ganan la tarde del martes 12 de mayo

La tarde del martes 12 de mayo en Calle 7 Panamá estuvo marcada por las competencias de nominados, terminando con victoria para el equipo amarillo.

Calle 7 Panamá: amarillos se llevan la victoria. 
Calle 7 Panamá: amarillos se llevan la victoria. @calle7panama
María Hernández
Por María Hernández

La tarde de competencias de este martes en Calle 7 Panamá inició con las competencias de nominados masculinos. Los competidores en riesgo eran Rasiel, Kevin y Cheeta por el equipo escarlata, mientras que Rod era el nominado por el equipo amarillo.

La competencia, pactada a 13 campanadas, dejó a Rasiel en el primer lugar, Kevin en la segunda posición y Rod en la tercera. Con este resultado, Cheeta se convirtió en el nuevo amenazado del campo de batalla.

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En las nominaciones femeninas las competidoras eran Emilce, Bianca, Zory y Luccia. Debido a una lesión, Emilce no pudo defender su puesto, por lo que Jadis participó en su lugar. La competencia, establecida a 10 campanadas, terminó con Bianca asegurando el primer lugar y Zory el segundo puesto.

Sin embargo, la prueba estuvo marcada por una fuerte caída de Luccia cuando faltaban pocas vueltas para finalizar, situación que la dejó como nueva amenazada.

En calle 7 panamá: Los amarillos ganan la tarde

En las competencias grupales:

  • El equipo amarillo ganó la primera prueba del día
  • El equipo rojo se quedó con la segunda competencia
  • La tercera y decisiva fue para las filas amarillas

Con ese resultado, el equipo amarillo logró quedarse con la tarde de competencias en una jornada llena de intensidad y emociones.

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