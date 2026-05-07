Calle 7 Panamá: equipo rojo arrasa la tarde del miércoles 6 de mayo

La tarde de competencias en Calle 7 Panamá estuvo marcada por la agilidad, velocidad y precisión de los participantes, en una jornada donde el equipo rojo dominó de principio a fin.

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La primera competencia del día quedó en manos del equipo escarlata, en una prueba donde la precisión fue clave para quedarse con los primeros puntos de la tarde.

Calle 7 Panamá rojos ganan por barrida

Posteriormente, los rojos volvieron a imponerse en la segunda competencia, una exigente prueba contrarreloj que puso a prueba la rapidez y coordinación de los competidores.

Para cerrar la jornada, la Furia Roja también conquistó la tercera y última competencia del día, asegurando así la barrida completa de la tarde y consolidando una actuación contundente frente a sus rivales.

Con este resultado, el equipo rojo suma una importante victoria y continúa tomando fuerza dentro de la competencia.