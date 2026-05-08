Calle 7 Panamá: la furia roja se lleva la tarde de competencias

La tarde de competencias de este jueves 7 de mayo en Calle 7 Panamá inició bajo una intensa lluvia, agregando un mayor nivel de dificultad a cada una de las pruebas disputadas. Los competidores debían tener precaución con la humedad de las estructuras para evitar resbalones.
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Calle 7 Panamá: amarillos gana la segunda prueba
Para la segunda prueba, los competidores se enfrentaron en duelos de velocidad y fuerza, atravesando un circuito que exigía resistencia física y levantar una pesada llanta utilizando únicamente la fuerza de los brazos. En esta ocasión, el equipo amarillo consiguió imponerse y sumar los puntos.
Todo quedó en manos de la tercera y última competencia de la tarde, una prueba cargada de agilidad y rapidez que se mantuvo muy cerrada entre ambos equipos. Sin embargo, el equipo rojo logró sacar ventaja y terminó llevándose la victoria de la prueba y la tarde de competencias.