Calle 7 Panamá: la furia roja se lleva la tarde de competencias

La tarde de competencias de este jueves 7 de mayo en Calle 7 Panamá inició bajo una intensa lluvia, agregando un mayor nivel de dificultad a cada una de las pruebas disputadas. Los competidores debían tener precaución con la humedad de las estructuras para evitar resbalones.

La primera competencia de la jornada se realizó en modalidad de duetos y encestar, donde el equipo rojo logró tomar ventaja desde el arranque gracias a su precisión y coordinación, quedándose con los primeros puntos de la tarde.

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Calle 7 Panamá: amarillos gana la segunda prueba

Para la segunda prueba, los competidores se enfrentaron en duelos de velocidad y fuerza, atravesando un circuito que exigía resistencia física y levantar una pesada llanta utilizando únicamente la fuerza de los brazos. En esta ocasión, el equipo amarillo consiguió imponerse y sumar los puntos.

Todo quedó en manos de la tercera y última competencia de la tarde, una prueba cargada de agilidad y rapidez que se mantuvo muy cerrada entre ambos equipos. Sin embargo, el equipo rojo logró sacar ventaja y terminó llevándose la victoria de la prueba y la tarde de competencias.