Calle 7 Panamá: Kathiana gana la camiseta y Joel es el nuevo nominado

La competencia en Calle 7 Panamá de competencias arrancó con uno de los momentos más esperados la revelación del ganador de la camiseta verde, beneficio que asegura inmunidad y permanencia hasta la etapa individual. La gran ganadora fue Kathiana, quien logró quedarse con la preciada ventaja y aseguró su continuidad en la competencia.

En las pruebas del día, el equipo Escarlata mostró su dominio desde el inicio al quedarse con las dos primeras competencias de la tarde, sumando 100 y 200 puntos que los colocaron cómodamente al frente de la tabla. Sin embargo, el equipo Amarillo logró reaccionar en la última prueba y se quedó con los 300 puntos finales de la jornada.

Calle 7 Panamá dinámica de nominado en cada prueba

La dinámica del día establecía que habría un nominado por cada competencia realizada. En la primera prueba, la nominada fue Isa. Posteriormente, en la segunda competencia, Bolt quedó en riesgo. Mientras que Jadis fue enviada a nominación tras el último enfrentamiento.

Al finalizar la jornada, Joel resultó ser el nominado final, ya que decidió salvar a su compañera Isa, cambiando así el panorama dentro de la competencia. La tensión continúa aumentando en la recta de la temporada, donde cada prueba y decisión comienza a ser determinante para la permanencia de los participantes.