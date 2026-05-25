José Raúl Mulino y María Corina Machado conversan sobre una salida democrática para Venezuela

José Raúl Mulino y María Corina Machado se reúnen para conversar sobre Venezuela. Presidencia

Por Ana Canto El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió este lunes 25 de mayo en el Palacio de las Garzas a la líder opositora venezolana, María Corina Machado. Durante el encuentro, ambos conversaron sobre la importancia de avanzar firmes para “encontrar una solución democrática que traiga la estabilidad a Venezuela”.

De acuerdo con el reporte oficial de la Presidencia, Machado expresó su profundo agradecimiento al mandatario y al pueblo panameño por mantener una posición vertical en defensa de la democracia en los distintos escenarios internacionales. Asimismo, reconoció el respaldo del país al dar la bienvenida a miles de migrantes venezolanos a lo largo de los últimos años.

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