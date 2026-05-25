Panamá Nacionales -  25 de mayo de 2026 - 14:56

José Raúl Mulino y María Corina Machado conversan sobre una salida democrática para Venezuela

El presidente José Raúl Mulino recibió atendió a la líder opositora venezolana, María Corina Machado en el Palacio de Las Garzas.

José Raúl Mulino y María Corina Machado se reúnen para conversar sobre Venezuela.

José Raúl Mulino y María Corina Machado se reúnen para conversar sobre Venezuela.

Presidencia
Ana Canto
Por Ana Canto

El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió este lunes 25 de mayo en el Palacio de las Garzas a la líder opositora venezolana, María Corina Machado. Durante el encuentro, ambos conversaron sobre la importancia de avanzar firmes para “encontrar una solución democrática que traiga la estabilidad a Venezuela”.

De acuerdo con el reporte oficial de la Presidencia, Machado expresó su profundo agradecimiento al mandatario y al pueblo panameño por mantener una posición vertical en defensa de la democracia en los distintos escenarios internacionales. Asimismo, reconoció el respaldo del país al dar la bienvenida a miles de migrantes venezolanos a lo largo de los últimos años.

Por su parte, la dirigente opositora reiteró la necesidad urgente de consolidar un proceso electoral limpio, transparente y democrático en Venezuela. Según destacó, esta vía es indispensable para comenzar a "enmendar la crisis política, económica y social que ha vivido ese país, la cual ha generado numerosas olas migratorias irregulares con afectaciones en todo el continente”.

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