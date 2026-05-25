José Raúl Mulino y María Corina Machado conversan sobre una salida democrática para Venezuela

El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió este lunes 25 de mayo en el Palacio de las Garzas a la líder opositora venezolana, María Corina Machado. Durante el encuentro, ambos conversaron sobre la importancia de avanzar firmes para “encontrar una solución democrática que traiga la estabilidad a Venezuela”.
Por su parte, la dirigente opositora reiteró la necesidad urgente de consolidar un proceso electoral limpio, transparente y democrático en Venezuela. Según destacó, esta vía es indispensable para comenzar a "enmendar la crisis política, económica y social que ha vivido ese país, la cual ha generado numerosas olas migratorias irregulares con afectaciones en todo el continente”.