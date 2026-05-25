Alcaldía de Panamá niega venta de terrenos del CEDI en Parque Lefevre

La Alcaldía de Panamá desmintió categóricamente las declaraciones de la diputada del partido MOCA, Grace Hernández, sobre una supuesta venta de los terrenos públicos donde opera el actual Centro de Desarrollo Infantil (CEDI) del corregimiento de Parque Lefevre.

"Las autoridades municipales han insistido en cada una de las intervenciones con las comunidades y padres de familia del sector, que es totalmente falso estos señalamientos que nacen de una campaña de desinformación desprestigio del actual representante de Parque Lefevre", manifestó la comuna capitalina a través de un comunicado.

Uso de suelo protegido y zona de riesgo

Según el Municipio de Panamá, los terrenos del CEDI no se pueden vender, ya que por ley el uso de suelo solo permite edificaciones públicas destinadas a salud, educación, seguridad, fines administrativos o religiosos.

Por otro lado, la alcaldía aclaró que actualmente adelanta gestiones para la construcción de un nuevo CEDI en otra ubicación. Esto se debe a que las instalaciones actuales fueron declaradas zonas inundables en los informes técnicos DAIM N° 155-2025 y SINAPROC-DPM-260, los cuales concluyen que el área no es segura para el uso infantil y recomiendan reubicar el centro para no poner en riesgo la vida de los niños.