Alcaldía de Panamá niega venta de terrenos del CEDI en Parque Lefevre

La Alcaldía de Panamá desmintió categóricamente las declaraciones de la diputada del partido MOCA, Grace Hernández, sobre una supuesta venta de los terrenos públicos donde opera el actual Centro de Desarrollo Infantil (CEDI) del corregimiento de Parque Lefevre.
Uso de suelo protegido y zona de riesgo
Según el Municipio de Panamá, los terrenos del CEDI no se pueden vender, ya que por ley el uso de suelo solo permite edificaciones públicas destinadas a salud, educación, seguridad, fines administrativos o religiosos.
Por otro lado, la alcaldía aclaró que actualmente adelanta gestiones para la construcción de un nuevo CEDI en otra ubicación. Esto se debe a que las instalaciones actuales fueron declaradas zonas inundables en los informes técnicos DAIM N° 155-2025 y SINAPROC-DPM-260, los cuales concluyen que el área no es segura para el uso infantil y recomiendan reubicar el centro para no poner en riesgo la vida de los niños.