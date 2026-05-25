Admisión 2027 en la Universidad de Panamá: calendario completo y pruebas

La Universidad de Panamá anunció el cronograma oficial y los requisitos para el Proceso de Admisión 2027. El calendario, aprobado por el Consejo Académico, se desarrollará en tres fases consecutivas que iniciarán a finales de junio de 2026 y culminarán en enero de 2027 con la publicación de los estudiantes admitidos.
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Pruebas psicológicas: Del lunes 20 de julio al jueves 26 de noviembre de 2026.
Prueba de Conocimientos Generales: Del 14 al 21 de noviembre de 2026.
Prueba de Capacidades Académicas: Del 17 al 24 de diciembre de 2026.
Fase 3: Entrega de resultados Del lunes 11 al viernes 15 de enero de 2027.
¿Cómo realizar el proceso de inscripción digital?
Los aspirantes deben completar la validación digital accediendo a las siguientes plataformas:
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Plataforma SIREXUP (sirex.up.ac.pa): Para iniciar los trámites correspondientes ante la Secretaría General.
Plataforma SIUP (siu.up.ac.pa): Para formalizar la inscripción en las bases del proceso de admisión.