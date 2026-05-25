Panamá Nacionales -  25 de mayo de 2026 - 10:59

Admisión 2027 en la Universidad de Panamá: calendario completo y pruebas

Los aspirantes a ingresar a la Universidad de Panamá deben completar la validación digital accediendo a las plataformas académicas.

Admisión 2027 en la Universidad de Panamá.

Admisión 2027 en la Universidad de Panamá.

Universidad de Panamá
Ana Canto
Por Ana Canto

La Universidad de Panamá anunció el cronograma oficial y los requisitos para el Proceso de Admisión 2027. El calendario, aprobado por el Consejo Académico, se desarrollará en tres fases consecutivas que iniciarán a finales de junio de 2026 y culminarán en enero de 2027 con la publicación de los estudiantes admitidos.

Calendario de Fases

  • Fase 1: Inscripción Del 30 de junio al 30 de septiembre de 2026.

    • Nota para estudiantes extranjeros: Quienes se inscriban con pasaporte deberán registrarse entre el 6 de julio y el 17 de septiembre de 2026, según informó la Dirección de Orientación Psicológica.

  • Fase 2: Pruebas de admisión

  • Pruebas psicológicas: Del lunes 20 de julio al jueves 26 de noviembre de 2026.

  • Prueba de Conocimientos Generales: Del 14 al 21 de noviembre de 2026.

  • Prueba de Capacidades Académicas: Del 17 al 24 de diciembre de 2026.

  • Fase 3: Entrega de resultados Del lunes 11 al viernes 15 de enero de 2027.

    • ¿Cómo realizar el proceso de inscripción digital?

    Los aspirantes deben completar la validación digital accediendo a las siguientes plataformas:

    • Plataforma SIREXUP (sirex.up.ac.pa): Para iniciar los trámites correspondientes ante la Secretaría General.

    • Plataforma SIUP (siu.up.ac.pa): Para formalizar la inscripción en las bases del proceso de admisión.

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