Panamá Nacionales -  25 de mayo de 2026 - 12:24

Caída de árbol paraliza el tráfico en Río Abajo: autoridades habilitan desvíos

Cuadrillas del Benemérito Cuerpo de Bomberos, en conjunto con personal de la Junta Comunal de Río Abajo, ejecutan intensas labores de corte del árbol.

Caída de árbol paraliza el tráfico en Río Abajo.

Caída de árbol paraliza el tráfico en Río Abajo.

Ana Canto
Por Ana Canto

La caída de un árbol en la Vía España, a la altura de Calle Cuarta en el corregimiento de Río Abajo, mantiene el tráfico paralizado en el sector desde el mediodía de este lunes 25 de mayo.

El reporte oficial confirma que, afortunadamente, el incidente no dejó personas lesionadas, aunque las ramas afectaron el tendido de cables de telecomunicaciones y el tronco destruyó una parada de autobuses.

Cuadrillas del Benemérito Cuerpo de Bomberos, en conjunto con personal de la Junta Comunal de Río Abajo, ejecutan intensas labores de corte y remoción de los restos vegetales que obstruyen la calzada.

Ante esta situación, las autoridades de tránsito han establecido desvíos en los carriles que conducen hacia las afueras, mientras que el acceso en dirección al centro de la Ciudad de Panamá opera de forma restringida a través de un único carril.

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