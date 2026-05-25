Mundial 2026: James Rodríguez y Luis Díaz comandan la convocatoria de la Selección de Colombia

El técnico Néstor Lorenzo anunció la convocatoria oficial de la selección cafetera con James Rodríguez y Luis Díaz a la cabeza, manteniendo la base que compitió firmemente en las eliminatorias.

El seleccionador colombiano no quiso experimentos de última hora para el torneo que paralizará al continente. Durante una conferencia de prensa en Bogotá, Lorenzo aprovechó para agradecer a los futbolistas que formaron parte de todo el proceso, incluidos aquellos que finalmente se quedaron fuera del corte definitivo de 26 jugadores.

Acompañando a James (Minnesota United) y a Díaz (Bayern Munich), la delegación colombiana contará con sus figuras habituales en la zona defensiva, como Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Yerry Mina. En la mitad de la cancha, la propuesta ofensiva recaerá en el talento de Juan Fernando Quintero y Richard Ríos, según reporta la agencia EFE.

Entre las bajas más comentadas destaca la ausencia del delantero Rafael Santos Borré, actual jugador del Internacional de Porto Alegre, a quien el estratega calificó como una pieza valiosa durante el camino de la clasificación, pero que cedió su lugar ante el gran momento de otros atacantes.

El exigente calendario de la selección cafetera en el Mundial 2026

Colombia quedó emparejada en el Grupo K de la cita mundialista, un sector que promete emociones fuertes y que comparte con Portugal, Uzbekistán y la República Democrática del Congo (clasificada en la repesca de marzo).

El debut de los sudamericanos está programado para el 17 de junio contra el combinado uzbeko en el histórico Estadio Azteca de Ciudad de México. Posteriormente, el equipo se trasladará a Guadalajara para medir fuerzas contra el conjunto africano el 23 de junio.

La fase de grupos cerrará con un plato fuerte muy atractivo para los aficionados latinoamericanos que viajen a Estados Unidos: Colombia se enfrentará a la Portugal de Cristiano Ronaldo el 27 de junio en la ciudad de Miami, un encuentro que promete llenar las gradas de color amarillo.

Lista completa de convocados:

Porteros: Álvaro Montero (Vélez Sarsfield) David Ospina (Atlético Nacional) Camilo Vargas (Atlas) Defensores: Santiago Arias (Independiente) Willer Ditta (Cruz Azul) Jhon Lucumí (Bologna) Deiver Machado (Nantes) Yerry Mina (Cagliari) Johan Mojica (Mallorca) Daniel Muñoz (Crystal Palace) Davinson Sánchez (Galatasaray) Centrocampistas: Jhon Arias (Palmeiras) Jaminton Campaz (Rosario Central) Jorge Carrascal (Flamengo) Kevin Castaño (River Plate) Jefferson Lerma (Crystal Palace) Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense) Gustavo Puerta (Racing) Juan Fernando Quintero (River Plate) James Rodríguez (Minnesota United) Richard Ríos (Benfica) Delanteros: Jhon Córdoba (Krasnodar) Carlos Andrés Gómez (Vasco Da Gama) Juan Camilo Hernández (Real Betis) Luis Suárez (Sporting) Luis Díaz (Bayern Munich)



FUENTE: EFE