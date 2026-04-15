Calle 7 Panamá: Amarillos en la senda de la victoria vuelven a ganar la tarde de competencias

Calle 7 El equipo amarillo gana la tercera del día .

La tarde de competencia en Calle 7 inició con dominio del equipo rojo, que ganó las dos primeras pruebas y se colocó en ventaja en el marcador general.

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La primera competencia otorgó 100 puntos y la segunda 200, lo que permitió al equipo rojo tomar la delantera y perfilarse para llevarse la tarde de competencias.

Fiebre amarilla gana la tarde de competencia en el calle 7

Sin embargo, el equipo amarillo reaccionó en el momento clave. En la tercera prueba, otorgándole 300 puntos, lograron imponerse y cambiar el rumbo de la competencia, igualando el marcador y forzando un desempate.

En la instancia definitiva, los amarillos mantuvieron el impulso y se quedaron con la victoria del día, dejando al equipo rojo en una posición comprometida dentro de la competencia.