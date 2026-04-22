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Calle 7 Panamá Calle 7 -  22 de abril de 2026 - 12:05

Calle 7 Panamá: Amarillos se llevan la tarde del martes 21 de abril

El equipo amarillo se quedó con la victoria en una intensa tarde de Calle 7 Panamá con una competencia final muy reñida.

Calle 7 Panamá amarillos dominan la tarde.

Calle 7 Panamá amarillos dominan la tarde.

calle 7 panamá
María Hernández
Por María Hernández

La tarde del martes 21 de abril, las competencias en Calle 7 Panamá iniciaron con gran intensidad, tras un cierre muy ajustado en la primera prueba. Luego de la revisión por parte de los jueces, se dictaminó que el equipo amarillo se quedaba con los primeros 100 puntos de la jornada arrancando con pie el derecho.

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En la segunda competencia, los escarlatas lograron recuperarse en medio de un circuito accidentado y se llevaron los 200 puntos. Sin embargo, la jornada dejó una baja importante, ya que la campeona Joma tuvo que abandonar la competencia tras sufrir un golpe en el hombro.

La tercera y definitiva prueba fue una de las más reñidas de la tarde. Finalmente, el equipo amarillo se impuso, sumando 300 puntos que no solo les dieron la victoria del día, sino también la posibilidad de nominar a un competidor del equipo contrario.

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