Calle 7 Panamá: equipo rojo remonta y gana la tarde de competencias del lunes 4 de mayo

La tarde de competencias del 4 de mayo en Calle 7 Panamá estuvo llena de emoción, estrategia y nuevos movimientos dentro de los equipos.

Todo inició con la incorporación de refuerzos: Joshua se sumó al equipo amarillo, mientras que Rosmary pasó a reforzar las filas del equipo rojo, generando nuevas expectativas en la competencia.

En el arranque, los amarillos tomaron ventaja al ganar la primera y segunda prueba, asegurando los 100 y 200 puntos, respectivamente, y posicionándose como posibles ganadores de la tarde.

Remontada roja en Calle 7 Panamá

Sin embargo, el equipo rojo reaccionó en la tercera competencia, quedándose con los 300 puntos y forzando un desempate que terminó inclinando la balanza a su favor. Con este resultado, los escarlatas lograron una remontada clave para quedarse con la jornada.

Más allá de lo deportivo, la tarde también incluyó un espacio cultural con una presentación inspirada en la cultura congo, donde los participantes Zory y Joel destacaron con un baile lleno de ritmo y tradición en el marco del mes de la etnia negra.