Concurso Nacional de Oratoria 2026 abre inscripciones: fechas, requisitos y novedades

Bajo el lema ‘La revolución de la inteligencia artificial: jóvenes creadores de soluciones y líderes de la transformación digital en Panamá’, se dio inicio oficialmente a la vigésima primera versión del Concurso Nacional de Oratoria . Esta edición, presentada por la Senacyt, celebra dos décadas de impacto educativo y liderazgo juvenil en el país.

El lanzamiento se realizó el pasado 30 de abril, abriendo el periodo de inscripciones que se extenderá hasta el 30 de mayo. Los estudiantes interesados pueden registrarse a través del sitio web oficial www.oratoria.com.pa , donde también se detallan las bases del certamen.

Para este 2026, los organizadores (+Móvil, Meduca y Senacyt) han introducido innovaciones para elevar el nivel competitivo:

Aquellos colegios que inscriban a más de 25 estudiantes podrán llevar hasta tres finalistas a la etapa regional.

Se han habilitado 61 cupos para la preselección nacional, cifra que podría ajustarse según la participación por región educativa.

De los 61 clasificados, solo los 15 mejores oradores del país avanzarán a la gran final televisada, programada para el domingo 22 de noviembre.

Incentivos internacionales

El concurso reafirma su compromiso con el futuro de los jóvenes. Como ejemplo, se anunció que los 15 finalistas de la edición 2025 se encuentran actualmente en preparación para viajar a Turquía, donde cursarán estudios universitarios gracias a un programa de becas otorgado por el gobierno de dicha nación.

El director General de Educación, Edwin Gordón, destacó la importancia de este certamen como una plataforma que transforma la vida de cientos de estudiantes de escuelas públicas, fomentando el pensamiento crítico sobre las tecnologías que definen el presente.