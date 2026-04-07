Béisbol Mayor 2026 Deportes -  7 de abril de 2026 - 07:34

Béisbol Mayor 2026: resultados y partidos para hoy martes 7 de abril

Resultados del Béisbol Mayor 2026 y partidos de hoy 7 de abril. Así van las series de la ronda de ocho en Panamá.

Béisbol Mayor 2026.

Béisbol Mayor 2026.

RPC
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La ronda de ocho del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 sigue al rojo vivo, con series cerradas y equipos que ya toman ventaja en la lucha por avanzar a semifinales.

Resultados del lunes 6 de abril

La jornada dejó marcadores ajustados y emociones hasta el final:

  • Coclé 1-2 Bocas del Toro
  • Herrera 6-7 Colón
  • Veraguas 7-4 Chiriquí
  • Darién 6-2 Panamá Oeste

Así van las series

Tras los primeros días de competencia, así se encuentran las llaves:

  • (1) Bocas del Toro vs Coclé → Bocas del Toro lidera 2-0
  • (4) Colón vs Herrera → Serie empatada 1-1
  • (2) Chiriquí vs Veraguas → Veraguas lidera 2-0
  • (3) Panamá Oeste vs Darién → Serie empatada 1-1
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Partidos para hoy martes 7 de abril

Para este martes se disputarán dos encuentros clave:

  • Chiriquí vs Veraguas

    Estadio Omar Torrijos

  • Panamá Oeste vs Darién

    Estadio de Metetí

Ambos juegos inician a las 7:00 p.m.

Con varias series empatadas y otras cerca de definirse, los equipos buscarán hoy tomar ventaja clave en su camino hacia las semifinales del torneo.

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