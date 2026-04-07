Béisbol Mayor 2026: resultados y partidos para hoy martes 7 de abril

La ronda de ocho del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 sigue al rojo vivo, con series cerradas y equipos que ya toman ventaja en la lucha por avanzar a semifinales.

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Resultados del lunes 6 de abril

La jornada dejó marcadores ajustados y emociones hasta el final:

Coclé 1-2 Bocas del Toro

Herrera 6-7 Colón

Veraguas 7-4 Chiriquí

Darién 6-2 Panamá Oeste

Así van las series

Tras los primeros días de competencia, así se encuentran las llaves:

(1) Bocas del Toro vs Coclé → Bocas del Toro lidera 2-0

(4) Colón vs Herrera → Serie empatada 1-1

(2) Chiriquí vs Veraguas → Veraguas lidera 2-0

(3) Panamá Oeste vs Darién → Serie empatada 1-1

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Telemetro/status/2041494530273218929?s=20&partner=&hide_thread=false Béisbol Mayor 2026: anuncian fechas para escoger y revelar a los mejores jugadoreshttps://t.co/DE06xM12r3 — Telemetro (@Telemetro) April 7, 2026

Partidos para hoy martes 7 de abril

Para este martes se disputarán dos encuentros clave:

Chiriquí vs Veraguas Estadio Omar Torrijos

Panamá Oeste vs Darién Estadio de Metetí

Ambos juegos inician a las 7:00 p.m.

Con varias series empatadas y otras cerca de definirse, los equipos buscarán hoy tomar ventaja clave en su camino hacia las semifinales del torneo.