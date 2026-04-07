Béisbol Mayor 2026: resultados y partidos para hoy martes 7 de abril

La ronda de ocho del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 sigue al rojo vivo, con series cerradas y equipos que ya toman ventaja en la lucha por avanzar a semifinales.
Resultados del lunes 6 de abril
La jornada dejó marcadores ajustados y emociones hasta el final:
- Coclé 1-2 Bocas del Toro
- Herrera 6-7 Colón
- Veraguas 7-4 Chiriquí
- Darién 6-2 Panamá Oeste
Así van las series
Tras los primeros días de competencia, así se encuentran las llaves:
- (1) Bocas del Toro vs Coclé → Bocas del Toro lidera 2-0
- (4) Colón vs Herrera → Serie empatada 1-1
- (2) Chiriquí vs Veraguas → Veraguas lidera 2-0
- (3) Panamá Oeste vs Darién → Serie empatada 1-1
Partidos para hoy martes 7 de abril
Para este martes se disputarán dos encuentros clave:
- Chiriquí vs Veraguas
Estadio Omar Torrijos
- Panamá Oeste vs Darién
Estadio de Metetí
Ambos juegos inician a las 7:00 p.m.
Con varias series empatadas y otras cerca de definirse, los equipos buscarán hoy tomar ventaja clave en su camino hacia las semifinales del torneo.