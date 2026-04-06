MEDUCA flexibiliza clases a estudiantes y docentes que residen en Panamá Oeste

Cierre del Puente de las Américas ajusta horarios en el MEDUCA

El Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció la flexibilización de la jornada escolar y administrativa para este martes 7 de abril, debido a las afectaciones en la movilidad tras el cierre del Puente de Las Américas.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Estudiantes

Docentes

Personal administrativo

Funcionarios del MEDUCA

Especialmente aquellos que:

Residen en Panamá Oeste

Se trasladan entre Panamá Oeste y la capital

Motivo de la flexibilización por el MEDUCA

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2041327774208606341&partner=&hide_thread=false El Ministerio de Educación (Meduca) informó que habrá flexibilización de "jornada escolar y administrativa" este martes 7 de abril, ante la afectación en el transporte por el cierre temporal del Puente de las Américas, tras un incendio registrado más temprano. pic.twitter.com/QG9eWCzIiy — Telemetro Reporta (@TReporta) April 7, 2026

El MEDUCA explicó que la decisión responde a las dificultades en el transporte provocadas por el cierre temporal del puente, tras un incendio registrado recientemente.

Esta situación ha generado congestionamientos y retrasos en el desplazamiento hacia centros educativos y oficinas.

¿Qué implica la flexibilización?

Aunque no se detallan horarios específicos, la medida permite:

Ajustes en la hora de entrada

Consideración ante tardanzas

Adaptación de la jornada según condiciones de traslado

Esta decisión se suma a otras medidas adoptadas por entidades públicas y privadas ante la crisis de movilidad que afecta a miles de panameños.