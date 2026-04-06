Panamá Nacionales -  6 de abril de 2026 - 22:54

MEDUCA flexibiliza clases a estudiantes y docentes que residen en Panamá Oeste

MEDUCA anuncia jornada flexible este 7 de abril por el cierre del Puente de Las Américas. Aplica para estudiantes y docentes.

Cierre del Puente de las Américas ajusta horarios en el MEDUCA

Cierre del Puente de las Américas ajusta horarios en el MEDUCA

Telemetro Reporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció la flexibilización de la jornada escolar y administrativa para este martes 7 de abril, debido a las afectaciones en la movilidad tras el cierre del Puente de Las Américas.

¿A quién aplica la medida?

La disposición está dirigida a:

  • Estudiantes
  • Docentes
  • Personal administrativo

Funcionarios del MEDUCA

Especialmente aquellos que:

  • Residen en Panamá Oeste
  • Se trasladan entre Panamá Oeste y la capital

Motivo de la flexibilización por el MEDUCA

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El MEDUCA explicó que la decisión responde a las dificultades en el transporte provocadas por el cierre temporal del puente, tras un incendio registrado recientemente.

Esta situación ha generado congestionamientos y retrasos en el desplazamiento hacia centros educativos y oficinas.

¿Qué implica la flexibilización?

Aunque no se detallan horarios específicos, la medida permite:

  • Ajustes en la hora de entrada
  • Consideración ante tardanzas
  • Adaptación de la jornada según condiciones de traslado

Esta decisión se suma a otras medidas adoptadas por entidades públicas y privadas ante la crisis de movilidad que afecta a miles de panameños.

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