MEDUCA flexibiliza clases a estudiantes y docentes que residen en Panamá Oeste

El Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció la flexibilización de la jornada escolar y administrativa para este martes 7 de abril, debido a las afectaciones en la movilidad tras el cierre del Puente de Las Américas.
- Estudiantes
- Docentes
- Personal administrativo
Funcionarios del MEDUCA
Especialmente aquellos que:
- Residen en Panamá Oeste
- Se trasladan entre Panamá Oeste y la capital
Motivo de la flexibilización por el MEDUCA
El MEDUCA explicó que la decisión responde a las dificultades en el transporte provocadas por el cierre temporal del puente, tras un incendio registrado recientemente.
Esta situación ha generado congestionamientos y retrasos en el desplazamiento hacia centros educativos y oficinas.
¿Qué implica la flexibilización?
Aunque no se detallan horarios específicos, la medida permite:
- Ajustes en la hora de entrada
- Consideración ante tardanzas
- Adaptación de la jornada según condiciones de traslado
Esta decisión se suma a otras medidas adoptadas por entidades públicas y privadas ante la crisis de movilidad que afecta a miles de panameños.