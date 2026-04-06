Inversión de carriles este martes 7 de abril: horarios y acceso desde Panamá Oeste

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció que este martes 7 de abril se implementará un operativo especial de inversión de carriles desde Panamá Oeste hacia la Ciudad de Panamá, debido al cierre del Puente de Las Américas.

Desde las 5:00 a.m.

La medida busca agilizar el traslado de miles de personas que se movilizan diariamente hacia la capital.

Solo habrá un acceso habilitado

Las autoridades informaron que: El ingreso a la ciudad desde Panamá Oeste será únicamente por la vía Centenario y se habilitará un sistema de inversión de tres carriles hacia la capital

El anuncio fue confirmado por el director de la ATTT, Nicolás Brea.

Medida por cierre del Puente de Las Américas

Esta decisión se toma tras el cierre temporal del puente, luego de un incendio registrado la tarde del lunes que obligó a realizar una evaluación técnica de la estructura.

Recomendaciones para conductores

Ante el alto volumen de tráfico esperado, se recomienda:

Salir con suficiente anticipación

Utilizar rutas alternas cuando sea posible

Seguir indicaciones de las autoridades

Mantenerse informado sobre cambios en el operativo

Se espera una mañana de alta congestión vehicular, por lo que las autoridades reiteran que este operativo será clave para mantener el flujo hacia la capital.