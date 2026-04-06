Ministerio Público busca a hombre por violación agravada en Bugaba

La Ministerio Público, a través de la Fiscalía Regional de Chiriquí, solicitó la colaboración de la ciudadanía para ubicar a Josafat Iván Castillo Elizondro, de 26 años, requerido por un delito grave.
El ciudadano es buscado por su presunta vinculación en un caso de:
- Delito contra la libertad e integridad sexual
- Modalidad de violación sexual agravada
El hecho ocurrió en el año 2021 en el distrito de Bugaba, en perjuicio de una menor de edad.
Ministerio Público buscan a Josafat Castillo en Chiriquí
Las autoridades habilitaron los siguientes números para recibir información:
- Fiscalía Regional de Chiriquí: 728-4068 / 728-4069
- Policía Nacional: 6545-7038
- Dirección de Investigación Judicial (DIJ): 728-3840 / 728-4069
El Ministerio Público reiteró que cualquier información será manejada con confidencialidad y puede ser clave para dar con el paradero del requerido.