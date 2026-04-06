Chiriquí Deportes -  6 de abril de 2026 - 11:42

Ministerio Público busca a hombre por violación agravada en Bugaba

El Ministerio Público buscan a Josafat Castillo en Chiriquí por violación agravada. Conozca cómo brindar información a la Fiscalía.

Ministerio Público busca a hombre por violación agravada

Ministerio Público busca a hombre por violación agravada

PGN
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Ministerio Público, a través de la Fiscalía Regional de Chiriquí, solicitó la colaboración de la ciudadanía para ubicar a Josafat Iván Castillo Elizondro, de 26 años, requerido por un delito grave.

El ciudadano es buscado por su presunta vinculación en un caso de:

  • Delito contra la libertad e integridad sexual
  • Modalidad de violación sexual agravada

El hecho ocurrió en el año 2021 en el distrito de Bugaba, en perjuicio de una menor de edad.

Ministerio Público buscan a Josafat Castillo en Chiriquí

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Las autoridades habilitaron los siguientes números para recibir información:

  • Fiscalía Regional de Chiriquí: 728-4068 / 728-4069
  • Policía Nacional: 6545-7038
  • Dirección de Investigación Judicial (DIJ): 728-3840 / 728-4069

El Ministerio Público reiteró que cualquier información será manejada con confidencialidad y puede ser clave para dar con el paradero del requerido.

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