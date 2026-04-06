Ministerio Público busca a hombre por violación agravada en Bugaba

La Ministerio Público , a través de la Fiscalía Regional de Chiriquí, solicitó la colaboración de la ciudadanía para ubicar a Josafat Iván Castillo Elizondro, de 26 años, requerido por un delito grave.

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El ciudadano es buscado por su presunta vinculación en un caso de:

Delito contra la libertad e integridad sexual

Modalidad de violación sexual agravada

El hecho ocurrió en el año 2021 en el distrito de Bugaba, en perjuicio de una menor de edad.

Ministerio Público buscan a Josafat Castillo en Chiriquí

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2041186327819923569?s=20&partner=&hide_thread=false La Fiscalía Regional de Chiriquí solicita la colaboración de la ciudadanía para ubicar a Josafat Iván Castillo Elizondro, de 26 años.



Este sujeto es requerido en una investigación por la presunta comisión de un delito contra la libertad e integridad sexual, en la modalidad de… pic.twitter.com/U9qlEZKu7H — Telemetro Reporta (@TReporta) April 6, 2026

Las autoridades habilitaron los siguientes números para recibir información:

Fiscalía Regional de Chiriquí: 728-4068 / 728-4069

Policía Nacional: 6545-7038

Dirección de Investigación Judicial (DIJ): 728-3840 / 728-4069

El Ministerio Público reiteró que cualquier información será manejada con confidencialidad y puede ser clave para dar con el paradero del requerido.