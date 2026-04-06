Alcaldía de Panamá anuncia vacantes de empleo con empresa internacional: requisitos y cómo aplicar

Vacantes de empleos disponibles por la Alcaldía de Panamá.

La Alcaldía de Panamá informó sobre nuevas oportunidades laborales en conjunto con Insignia Resources, dirigidas a personas con dominio del idioma inglés.

La empresa busca talento para distintas áreas, entre ellas:

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Contabilidad

Tecnología (IT)

Cobros

Otras posiciones administrativas

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Requisito clave: nivel de inglés

Para aplicar a estas vacantes, los interesados deben contar con un nivel de inglés mínimo B2 o superior, debido a la naturaleza internacional de los servicios que ofrece la empresa.

¿Cómo aplicar según la Alcaldía de Panamá?

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Los aspirantes pueden enviar su hoja de vida a través de:

WhatsApp: 6751-0100

Plataforma de empleo: http://insigniapa.hiringroom.com/jobs

Insignia Resources se dedica a brindar soluciones de talento offshore, conectando profesionales con clientes internacionales, lo que representa una oportunidad para quienes buscan empleo en entornos globales.

Antes de aplicar:

Verifica tu nivel de inglés

Actualiza tu hoja de vida

Revisa los requisitos específicos de cada vacante