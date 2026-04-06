Alcaldía de Panamá anuncia vacantes de empleo con empresa internacional: requisitos y cómo aplicar

La Alcaldía de Panamá informó sobre nuevas oportunidades laborales en conjunto con Insignia Resources, dirigidas a personas con dominio del idioma inglés.
- Atención al cliente
- Contabilidad
- Tecnología (IT)
- Cobros
- Otras posiciones administrativas
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Requisito clave: nivel de inglés
Para aplicar a estas vacantes, los interesados deben contar con un nivel de inglés mínimo B2 o superior, debido a la naturaleza internacional de los servicios que ofrece la empresa.
¿Cómo aplicar según la Alcaldía de Panamá?
Los aspirantes pueden enviar su hoja de vida a través de:
- WhatsApp: 6751-0100
- Plataforma de empleo: http://insigniapa.hiringroom.com/jobs
Insignia Resources se dedica a brindar soluciones de talento offshore, conectando profesionales con clientes internacionales, lo que representa una oportunidad para quienes buscan empleo en entornos globales.
Antes de aplicar:
- Verifica tu nivel de inglés
- Actualiza tu hoja de vida
- Revisa los requisitos específicos de cada vacante