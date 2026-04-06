Panamá Nacionales -  6 de abril de 2026 - 10:58

Alcaldía de Panamá anuncia vacantes de empleo con empresa internacional: requisitos y cómo aplicar

Alcaldía de Panamá anuncia vacantes con Insignia Resources. Conoce los requisitos, puestos disponibles y cómo aplicar.

Vacantes de empleos disponibles por la Alcaldía de Panamá.

Vacantes de empleos disponibles por la Alcaldía de Panamá.

Amy Hirschi / Unsplash
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá informó sobre nuevas oportunidades laborales en conjunto con Insignia Resources, dirigidas a personas con dominio del idioma inglés.

Vacantes disponibles

La empresa busca talento para distintas áreas, entre ellas:

  • Atención al cliente
  • Contabilidad
  • Tecnología (IT)
  • Cobros
  • Otras posiciones administrativas

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Requisito clave: nivel de inglés

Para aplicar a estas vacantes, los interesados deben contar con un nivel de inglés mínimo B2 o superior, debido a la naturaleza internacional de los servicios que ofrece la empresa.

¿Cómo aplicar según la Alcaldía de Panamá?

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Los aspirantes pueden enviar su hoja de vida a través de:

Insignia Resources se dedica a brindar soluciones de talento offshore, conectando profesionales con clientes internacionales, lo que representa una oportunidad para quienes buscan empleo en entornos globales.

Antes de aplicar:

  • Verifica tu nivel de inglés
  • Actualiza tu hoja de vida
  • Revisa los requisitos específicos de cada vacante
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