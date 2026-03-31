Vacantes en la ACP: 17 empleos disponibles en abril de 2026 para trabajar en el Canal de Panamá

17 vacantes en la ACP: empleos disponibles en abril de 2026

La Autoridad del Canal de Panamá ( ACP ) mantiene abiertas varias oportunidades laborales para profesionales y estudiantes interesados en formar parte de una de las instituciones más importantes del país.

Actualmente se encuentran disponibles 17 vacantes en diferentes áreas, que incluyen ingeniería, administración, contabilidad y operaciones marítimas. Los interesados pueden revisar los detalles de cada puesto y aplicar directamente a través del portal oficial de empleos del Canal.

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Lista de vacantes disponibles en el Canal de Panamá

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Entre los puestos actualmente habilitados se encuentran:

Oficinista

Programa de Desarrollo Profesional: Especialista Interdisciplinario (Ciencias Sociales)

Programa de Desarrollo Profesional: Especialista en Seguridad de Instalaciones

Programa de Desarrollo Profesional: Cartógrafo

Especialista Interdisciplinario (Ciencias Sociales) (2 vacantes)

Trabajador en Aparejos en Adiestramiento

Especialista en Gestión de Ingresos

Especialista en Protección Ambiental

Técnico en Contabilidad

Especialista en Mediación y Adquisición de Tierras

Ingeniero Civil

Especialista en Recursos Humanos (Capacitación)

Ayudante Estudiantil Artesanal (Sector Pacífico)

Ayudante Estudiantil Artesanal (Sector Atlántico)

Ingeniero Civil (Geotécnico)

Ingeniero Civil (Especialidad Geotecnia)

El Canal no solo busca personal con experiencia, sino que también mantiene programas de desarrollo profesional y plazas para estudiantes técnicos, lo que permite adquirir experiencia dentro de una institución de alto nivel. Ingresa a: Empleos.panacanal.com y conoce cuáles son los requisitos para aplicar a las ofertas de empleo.

¿Cómo aplicar a las vacantes del Canal de Panamá?

Para participar en el proceso de selección, los aspirantes deben:

Ingresar al portal oficial de empleos del Canal de Panamá.

Crear o actualizar su perfil profesional.

Revisar los requisitos específicos de cada vacante.

Aplicar en línea dentro del plazo establecido.

Es importante verificar constantemente la plataforma, ya que las vacantes pueden cerrar sin previo aviso dependiendo de la cantidad de postulantes.

Un empleador clave en Panamá

La Autoridad del Canal de Panamá es reconocida por ofrecer salarios competitivos, estabilidad laboral y oportunidades de crecimiento, lo que la convierte en una de las instituciones más buscadas por quienes aspiran a empleo en el sector público panameño.