Panamá Nacionales -  29 de marzo de 2026 - 08:44

Empleos Órgano Judicial 2026: cómo aplicar a las vacantes en Panamá y San Miguelito

El Órgano Judicial abre vacantes en abril 2026 con salarios desde B/.1,000. Conoce cómo aplicar, requisitos y sedes disponibles.

Empleos Órgano Judicial 2026

Por Noemí Ruíz

El Órgano Judicial de Panamá abrió una nueva convocatoria de empleo para abril de 2026, con vacantes en distintas provincias y salarios que superan los B/.1,000 mensuales en varios cargos.

Las oportunidades están dirigidas a perfiles administrativos y judiciales, con plazas distribuidas en varias sedes del país.

¿Cómo aplicar a las vacantes?

Los interesados deben:

  • Completar su inscripción dentro del periodo establecido
  • Utilizar los canales oficiales habilitados por la institución
  • Escanear el código QR disponible en la convocatoria

Para consultas, el Órgano Judicial habilitó las líneas:

  • 212-7500 / 212-7354 / 212-7300
  • Extensiones: 8495, 0820, 0822, 0869, 1932, 1933, 0725
  • Atención: lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Vacantes y salarios por sede

Penonomé

  • Auxiliar de la Oficina Judicial: B/.1,275
  • Asistente Administrativo I: B/.1,000
  • Especialista en Análisis de Procesos: B/.1,300
  • Oficial Mayor I: B/.1,375
  • Oficial Mayor II: B/.1,275
  • Escribiente I: B/.1,050
  • Notificador Judicial I: B/.1,000

San Miguelito

  • Auxiliar de la Oficina Judicial: B/.1,275
  • Asistente Administrativo I: B/.1,000
  • Especialista en Análisis de Procesos: B/.1,300
  • Oficial Mayor I: B/.1,275
  • Oficial Mayor II: B/.1,125
  • Escribiente I: B/.1,050
  • Notificador Judicial I: B/.1,000

La Chorrera

  • Auxiliar de la Oficina Judicial: B/.1,275
  • Asistente Administrativo I: B/.1,050
  • Especialista en Análisis de Procesos: B/.1,300
  • Oficial Mayor I: B/.1,275
  • Oficial Mayor II: B/.1,125
  • Escribiente I: B/.1,050
  • Notificador Judicial I: B/.1,000

Panamá

  • Oficial Mayor I: B/.1,350
  • Oficial Mayor II: B/.1,125

Aguadulce

  • Oficial Mayor I: B/.1,125

Chame

  • Oficial Mayor I: B/.1,125

Dónde hay más oportunidades

Las sedes con mayor cantidad de vacantes son:

  • San Miguelito
  • La Chorrera
