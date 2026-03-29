Empleos Órgano Judicial 2026: cómo aplicar a las vacantes en Panamá y San Miguelito

El Órgano Judicial de Panamá abrió una nueva convocatoria de empleo para abril de 2026, con vacantes en distintas provincias y salarios que superan los B/.1,000 mensuales en varios cargos.
¿Cómo aplicar a las vacantes?
Los interesados deben:
- Completar su inscripción dentro del periodo establecido
- Utilizar los canales oficiales habilitados por la institución
- Escanear el código QR disponible en la convocatoria
Para consultas, el Órgano Judicial habilitó las líneas:
- 212-7500 / 212-7354 / 212-7300
- Extensiones: 8495, 0820, 0822, 0869, 1932, 1933, 0725
- Atención: lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Vacantes y salarios por sede
Penonomé
- Auxiliar de la Oficina Judicial: B/.1,275
- Asistente Administrativo I: B/.1,000
- Especialista en Análisis de Procesos: B/.1,300
- Oficial Mayor I: B/.1,375
- Oficial Mayor II: B/.1,275
- Escribiente I: B/.1,050
- Notificador Judicial I: B/.1,000
San Miguelito
- Auxiliar de la Oficina Judicial: B/.1,275
- Asistente Administrativo I: B/.1,000
- Especialista en Análisis de Procesos: B/.1,300
- Oficial Mayor I: B/.1,275
- Oficial Mayor II: B/.1,125
- Escribiente I: B/.1,050
- Notificador Judicial I: B/.1,000
La Chorrera
- Auxiliar de la Oficina Judicial: B/.1,275
- Asistente Administrativo I: B/.1,050
- Especialista en Análisis de Procesos: B/.1,300
- Oficial Mayor I: B/.1,275
- Oficial Mayor II: B/.1,125
- Escribiente I: B/.1,050
- Notificador Judicial I: B/.1,000
Panamá
- Oficial Mayor I: B/.1,350
- Oficial Mayor II: B/.1,125
Aguadulce
- Oficial Mayor I: B/.1,125
Chame
- Oficial Mayor I: B/.1,125
Dónde hay más oportunidades
Las sedes con mayor cantidad de vacantes son:
- San Miguelito
- La Chorrera