Panamá Nacionales -  29 de marzo de 2026 - 08:35

Ley seca en Semana Santa 2026: día y horario en Ciudad de Panamá que será aplicado

La Alcaldía de Panamá aplicará ley seca el viernes 3 de abril de 2026. Conoce horario, multas y restricciones por Semana Santa.

Ley seca Panamá 2026

Ley seca Panamá 2026

Foto/Tomada de Cortesía
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá confirmó la aplicación de la ley seca en la ciudad capital durante esta semana, como parte de las medidas por la Semana Santa. La disposición quedó establecida mediante el Decreto Alcaldicio N.° 2 del 16 de marzo de 2026.

¿Qué día aplica la ley seca?

  • Viernes 3 de abril de 2026 (Viernes Santo)
  • Desde las 12:00 a.m. hasta las 11:59 p.m.

Durante este periodo estará prohibida la venta y expendio de bebidas alcohólicas en toda la ciudad.

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También prohíben fiestas y ruidos

El decreto establece además la suspensión de:

  • Uso de cajas de música
  • Emisión de ruidos o sonidos elevados
  • Fiestas y espectáculos públicos
  • Actividades bailables con orquestas o conjuntos

Multas por incumplimiento

Las personas que violen estas disposiciones podrán ser sancionadas con multas que van desde:

  • B/.100.00 hasta B/.1,000.00

Los operativos estarán a cargo de inspectores municipales junto a estamentos de seguridad.

Medida tradicional en Semana Santa

La ley seca es una práctica común durante el Viernes Santo en Panamá, orientada a mantener el orden público y el respeto por las tradiciones religiosas.

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