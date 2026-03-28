MEDUCA confirma pagos a docentes nombrados en el Concurso General de Nombramientos

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que, a través de la Dirección de Recursos Humanos, se efectuó el pago correspondiente a la segunda quincena de marzo a un total de 2,441 docentes. Estos educadores fueron nombrados mediante el Concurso General de Nombramientos de Maestros y Profesores para el año escolar 2026.
Asimismo, el Meduca recordó a los docentes que también laboran en instituciones de educación superior que deben presentar su constancia de carga horaria. Este requisito es indispensable para verificar la compatibilidad de horarios y asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes.