MEDUCA confirma pagos a docentes nombrados en el Concurso General de Nombramientos

MEDUCA confirma pagos a docentes. MEDUCA

Por Ana Canto El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que, a través de la Dirección de Recursos Humanos, se efectuó el pago correspondiente a la segunda quincena de marzo a un total de 2,441 docentes. Estos educadores fueron nombrados mediante el Concurso General de Nombramientos de Maestros y Profesores para el año escolar 2026.

Respecto a los docentes que aún no han recibido su remuneración, la institución detalló que se trata de casos con situaciones administrativas pendientes en los planteles donde laboraban anteriormente. Una vez resueltos estos trámites, el pago será entregado de inmediato.

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