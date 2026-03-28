Panamá Nacionales -  28 de marzo de 2026 - 16:01

MEDUCA confirma pagos a docentes nombrados en el Concurso General de Nombramientos

El MEDUCA recordó a los docentes que también laboran en instituciones de educación superior que deben presentar su constancia de carga horaria.

MEDUCA confirma pagos a docentes.

MEDUCA confirma pagos a docentes.

MEDUCA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que, a través de la Dirección de Recursos Humanos, se efectuó el pago correspondiente a la segunda quincena de marzo a un total de 2,441 docentes. Estos educadores fueron nombrados mediante el Concurso General de Nombramientos de Maestros y Profesores para el año escolar 2026.

Respecto a los docentes que aún no han recibido su remuneración, la institución detalló que se trata de casos con situaciones administrativas pendientes en los planteles donde laboraban anteriormente. Una vez resueltos estos trámites, el pago será entregado de inmediato.

Asimismo, el Meduca recordó a los docentes que también laboran en instituciones de educación superior que deben presentar su constancia de carga horaria. Este requisito es indispensable para verificar la compatibilidad de horarios y asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeducaPma/status/2037953870563836002&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Primer pago PASE-U 2026: IFARHU ofrece importantes detalles sobre el desembolso

Meduca lanza el programa "Gente Cool" para impulsar la conciencia ambiental

Ministra Lucy Molinar confirma inicio de clases del Colegio Elena Chávez de Piñate para el 30 de marzo

Recomendadas

Más Noticias