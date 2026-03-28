Panamá Nacionales -  28 de marzo de 2026 - 14:10

Panamá aplicará la prueba PISA en 2029, confirma MEDUCA

El MEDUCA informó que aplicará la prueba PISA en Panamá luego de asegurar que los estudiantes cuenten con las competencias necesarias.

Panamá aplicará la prueba PISA en 2029.

Panamá aplicará la prueba PISA en 2029.

Foto/@senacyt
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció que Panamá retornará a la prueba PISA en el año 2029. La decisión forma parte de una estrategia planificada y alineada con los cambios estructurales que actualmente se implementan en el sistema educativo nacional.

De acuerdo con la entidad, el país se encuentra en una fase intermedia de rediseño curricular y de fortalecimiento de las competencias docentes. Esto incluye procesos continuos de capacitación y programas como "Entre Pares", orientados a integrar de manera efectiva las herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

"Más que una participación inmediata, Panamá apuesta por presentarse en un escenario donde los cambios aplicados se reflejen en resultados concretos, medibles y sostenibles", destacó el ministerio en un comunicado oficial. Con esta medida, el Meduca busca asegurar que los estudiantes cuenten con las competencias necesarias antes de someterse a la evaluación internacional.

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