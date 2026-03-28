Panamá aplicará la prueba PISA en 2029, confirma MEDUCA

El Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció que Panamá retornará a la prueba PISA en el año 2029. La decisión forma parte de una estrategia planificada y alineada con los cambios estructurales que actualmente se implementan en el sistema educativo nacional.
"Más que una participación inmediata, Panamá apuesta por presentarse en un escenario donde los cambios aplicados se reflejen en resultados concretos, medibles y sostenibles", destacó el ministerio en un comunicado oficial. Con esta medida, el Meduca busca asegurar que los estudiantes cuenten con las competencias necesarias antes de someterse a la evaluación internacional.