Panamá aplicará la prueba PISA en 2029, confirma MEDUCA

Panamá aplicará la prueba PISA en 2029. Foto/@senacyt

Por Ana Canto El Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció que Panamá retornará a la prueba PISA en el año 2029. La decisión forma parte de una estrategia planificada y alineada con los cambios estructurales que actualmente se implementan en el sistema educativo nacional.

De acuerdo con la entidad, el país se encuentra en una fase intermedia de rediseño curricular y de fortalecimiento de las competencias docentes. Esto incluye procesos continuos de capacitación y programas como "Entre Pares", orientados a integrar de manera efectiva las herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

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