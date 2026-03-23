MEDUCA trasladará a estudiantes del Colegio Elena Chávez de Piñate a un colegio temporal

La Dirección Regional de Educación de Panamá Centro informó a la comunidad educativa que, como parte de las acciones para garantizar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en el Colegio Elena Chávez de Piñate, se ha identificado un centro educativo alterno.
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El Ministerio de Educación (MEDUCA) enfatizó que todas las decisiones adoptadas responden exclusivamente al bienestar de los alumnos y al fortalecimiento del sistema. En ese sentido, la entidad hizo un llamado a la comunidad a "no dejarse llevar por intereses políticos, económicos o comerciales ajenos a este propósito".
Finalmente, el MEDUCA afirmó que no actuará bajo presión ni en función de intereses particulares, sino con "responsabilidad, transparencia y en estricto apego a la ley".
Padres de familia y estudiantes del Colegio Elena Chávez de Pinate, ubicado en Juan Díaz, realizaron una protesta este lunes 23 de marzo para exigir medidas contundentes a las autoridades educativas, ante la imposibilidad de retomar las clases de forma presencial.