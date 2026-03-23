Panamá Nacionales -  23 de marzo de 2026 - 14:32

MEDUCA trasladará a estudiantes del Colegio Elena Chávez de Piñate a un colegio temporal

El MEDUCA enfatizó que todas las decisiones adoptadas responden exclusivamente al bienestar de los estudiantes del Colegio Elena Chávez de Piñate.

Estudiantes del Colegio Elena Chávez de Piñate protestan. 

Estudiantes del Colegio Elena Chávez de Piñate protestan. 

Ana Canto
Por Ana Canto

La Dirección Regional de Educación de Panamá Centro informó a la comunidad educativa que, como parte de las acciones para garantizar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en el Colegio Elena Chávez de Piñate, se ha identificado un centro educativo alterno.

Este espacio se utilizará de forma provisional mientras se desarrollan las adecuaciones necesarias y la instalación de aulas modulares en la sede principal.

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El Ministerio de Educación (MEDUCA) enfatizó que todas las decisiones adoptadas responden exclusivamente al bienestar de los alumnos y al fortalecimiento del sistema. En ese sentido, la entidad hizo un llamado a la comunidad a "no dejarse llevar por intereses políticos, económicos o comerciales ajenos a este propósito".

Finalmente, el MEDUCA afirmó que no actuará bajo presión ni en función de intereses particulares, sino con "responsabilidad, transparencia y en estricto apego a la ley".

Padres de familia y estudiantes del Colegio Elena Chávez de Pinate, ubicado en Juan Díaz, realizaron una protesta este lunes 23 de marzo para exigir medidas contundentes a las autoridades educativas, ante la imposibilidad de retomar las clases de forma presencial.

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