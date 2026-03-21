MEDUCA suspende concurso de directores y subdirectores

El Ministerio de Educación de Panamá anunció la suspensión de la convocatoria y del inicio del concurso de nombramiento de directores y subdirectores en centros educativos oficiales.
- El Plan Estratégico y de Acción, documento necesario para postularse a las vacantes disponibles.
El ministerio explicó que esta medida permitirá a los participantes fortalecer sus propuestas antes de la evaluación.
Nuevas fechas serán anunciadas
El MEDUCA informó que las nuevas fechas del concurso serán comunicadas oportunamente a través de sus canales oficiales.
Este concurso es fundamental para la designación de autoridades en los centros educativos oficiales del país, por lo que su reprogramación mantiene en expectativa a docentes y aspirantes a cargos directivos.