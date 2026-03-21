Panamá Nacionales -  21 de marzo de 2026 - 14:18

MEDUCA suspende concurso de directores y subdirectores

MEDUCA suspende convocatoria para concurso de directores y subdirectores. Anunciarán nuevas fechas próximamente.

MEDUCA suspende concurso

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MEDUCA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Educación de Panamá anunció la suspensión de la convocatoria y del inicio del concurso de nombramiento de directores y subdirectores en centros educativos oficiales.

¿Por qué fue suspendido el concurso del MEDUCA?

De acuerdo con la entidad, la decisión busca brindar más tiempo a los aspirantes para preparar uno de los requisitos clave del proceso:

  • El Plan Estratégico y de Acción, documento necesario para postularse a las vacantes disponibles.
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El ministerio explicó que esta medida permitirá a los participantes fortalecer sus propuestas antes de la evaluación.

Nuevas fechas serán anunciadas

El MEDUCA informó que las nuevas fechas del concurso serán comunicadas oportunamente a través de sus canales oficiales.

Este concurso es fundamental para la designación de autoridades en los centros educativos oficiales del país, por lo que su reprogramación mantiene en expectativa a docentes y aspirantes a cargos directivos.

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