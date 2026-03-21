MEDUCA suspende concurso de directores y subdirectores

El Ministerio de Educación de Panamá anunció la suspensión de la convocatoria y del inicio del concurso de nombramiento de directores y subdirectores en centros educativos oficiales.

De acuerdo con la entidad, la decisión busca brindar más tiempo a los aspirantes para preparar uno de los requisitos clave del proceso:

El Plan Estratégico y de Acción, documento necesario para postularse a las vacantes disponibles.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2035427067425161235?s=20&partner=&hide_thread=false El @MeducaPma comunica que ha sido suspendida la convocatoria y el inicio del concurso de nombramiento de directores y subdirectores de centros educativos oficiales.



Detalla que esto tiene como propósito “conceder a los aspirantes el tiempo necesario para la elaboración del Plan… pic.twitter.com/9taA1An44l — Telemetro Reporta (@TReporta) March 21, 2026

El ministerio explicó que esta medida permitirá a los participantes fortalecer sus propuestas antes de la evaluación.

Nuevas fechas serán anunciadas

El MEDUCA informó que las nuevas fechas del concurso serán comunicadas oportunamente a través de sus canales oficiales.

Este concurso es fundamental para la designación de autoridades en los centros educativos oficiales del país, por lo que su reprogramación mantiene en expectativa a docentes y aspirantes a cargos directivos.