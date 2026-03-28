Panamá Nacionales -  28 de marzo de 2026 - 17:08

Órgano Judicial abre vacantes con salarios de hasta B/. 1,800 en Panamá

Para postularse, los aspirantes deben ingresar al sitio web oficial del Órgano Judicial durante las fechas anunciadas en la siguiente nota.

Órgano Judicial abre vacantes para varias regiones del país.

Órgano Judicial abre vacantes para varias regiones del país.

Organo Judicial
Ana Canto
Por Ana Canto

El Órgano Judicial anunció la apertura de su más reciente convocatoria para integrar la base de datos de cargos en la jurisdicción civil. Los interesados podrán aplicar a través de la página web institucional en el periodo comprendido entre el 6 y el 15 de abril de 2026.

Las oportunidades laborales están disponibles para las provincias de Coclé (Penonomé y Aguadulce), Panamá Oeste (La Chorrera y Chame) y la provincia de Panamá (Panamá Centro y San Miguelito).

Vacantes y salarios en el Órgano Judicial

  • Especialista en análisis de procesos: B/. 1,800.00
  • Asistente administrativo: B/. 1,350.00
  • Oficial Mayor III: B/. 1,350.00
  • Oficial Mayor II: B/. 1,225.00
  • Auxiliar de la oficina judicial: B/. 1,225.00
  • Oficial Mayor I: B/. 1,125.00
  • Escribiente II: B/. 1,025.00
  • Notificador Judicial I: B/. 1,000.00

Proceso de aplicación a las vacantes del Órgano Judicial

Para postularse, los aspirantes deben ingresar al sitio web oficial: https://cajapp.organojudicial.gob.pa/vacante durante las fechas anunciadas. En el portal encontrarán las descripciones detalladas de cada cargo y el método de aplicación.

Para consultas adicionales, el Órgano Judicial ha habilitado las líneas telefónicas 212-7500, 212-7354 y 212-7300 (extensiones: 8495, 0820, 0822, 0869, 1932, 1933, 0725), en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

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