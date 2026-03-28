Órgano Judicial abre vacantes con salarios de hasta B/. 1,800 en Panamá

El Órgano Judicial anunció la apertura de su más reciente convocatoria para integrar la base de datos de cargos en la jurisdicción civil. Los interesados podrán aplicar a través de la página web institucional en el periodo comprendido entre el 6 y el 15 de abril de 2026.
Vacantes y salarios en el Órgano Judicial
- Especialista en análisis de procesos: B/. 1,800.00
- Asistente administrativo: B/. 1,350.00
- Oficial Mayor III: B/. 1,350.00
- Oficial Mayor II: B/. 1,225.00
- Auxiliar de la oficina judicial: B/. 1,225.00
- Oficial Mayor I: B/. 1,125.00
- Escribiente II: B/. 1,025.00
- Notificador Judicial I: B/. 1,000.00
Proceso de aplicación a las vacantes del Órgano Judicial
Para postularse, los aspirantes deben ingresar al sitio web oficial: https://cajapp.organojudicial.gob.pa/vacante durante las fechas anunciadas. En el portal encontrarán las descripciones detalladas de cada cargo y el método de aplicación.
Para consultas adicionales, el Órgano Judicial ha habilitado las líneas telefónicas 212-7500, 212-7354 y 212-7300 (extensiones: 8495, 0820, 0822, 0869, 1932, 1933, 0725), en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.