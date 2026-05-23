EE. UU. reconoce trayectoria y cooperación del ministro Frank Ábrego con medalla especial

El ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego, recibió este sábado la Medalla del Comando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos (USSOCOM, por sus siglas en inglés), en reconocimiento a su trayectoria y cooperación bilateral.
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El ministro de Seguridad de Panamá, Frank Ábrego, recibió este sábado la Medalla del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos.— Telemetro Reporta (@TReporta) May 23, 2026
El embajador de EE. UU. en Panamá, Kevin Cabrera, señaló que “este importante reconocimiento destaca su liderazgo y el compromiso compartido… pic.twitter.com/abBHqcGmkq