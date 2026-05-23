Panamá Nacionales -  23 de mayo de 2026 - 17:01

EE. UU. reconoce trayectoria y cooperación del ministro Frank Ábrego con medalla especial

El embajador de EE. UU. en Panamá señaló que “este importante reconocimiento destaca su liderazgo y el compromiso compartido entre EE. UU. y Panamá".

EE. UU. reconoce trayectoria del ministro Frank Ábrego con medalla especial.

EE. UU. reconoce trayectoria del ministro Frank Ábrego con medalla especial.

Embajada de Estados Unidos
Ana Canto
Por Ana Canto

El ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego, recibió este sábado la Medalla del Comando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos (USSOCOM, por sus siglas en inglés), en reconocimiento a su trayectoria y cooperación bilateral.

El embajador de EE. UU. en Panamá, Kevin Cabrera, señaló que “este importante reconocimiento destaca su liderazgo y el compromiso compartido entre EE. UU. y Panamá con la seguridad regional y el combate a las amenazas transnacionales”.

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