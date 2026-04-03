Buscan a Lisseth Paredes: Ministerio Público pide ayuda para ubicarla en Aguadulce

El Ministerio Público solicitó la colaboración de la ciudadanía para ubicar a Lisseth Yariela Paredes Falcón, de 46 años, quien fue reportada como desaparecida en el distrito de Aguadulce.

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De acuerdo con el reporte oficial, Paredes Falcón fue vista por última vez en Aguadulce y, desde entonces, familiares junto a las autoridades mantienen activa su búsqueda.

El caso se encuentra en investigación mientras se realizan diligencias para dar con su paradero.

¿Cómo aportar información al Ministerio Público?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2040103217451663551?s=20&partner=&hide_thread=false El Ministerio Público solicita colaboración para ubicar a Lisseth Yariela Paredes, reportada como desaparecida en Aguadulce. @PGN_PANAMA pic.twitter.com/NBryTH63EV — Telemetro Reporta (@TReporta) April 3, 2026

Las autoridades piden a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a ubicarla comunicarse a los siguientes números:

913-0127 / 0128

913-0741 / 0744

970-2731

Características físicas

Según la información proporcionada, la mujer presenta las siguientes características:

Tez trigueña

Estatura baja

Contextura gruesa

Cabello rizado

Tatuajes

Cicatriz en el muslo derecho

El Ministerio Público reiteró la importancia de la colaboración ciudadana en este tipo de casos, destacando que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser clave para dar con su ubicación.