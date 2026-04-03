Coclé Nacionales -  3 de abril de 2026 - 14:39

Buscan a Lisseth Paredes: Ministerio Público pide ayuda para ubicarla en Aguadulce

Reportan desaparecida a Lisseth Paredes en Aguadulce. El Ministerio Público piden apoyo para ubicarla. Conoce sus características y teléfonos.

Ministerio Público pide ayuda para ubicarla en Aguadulce

Ministerio Público pide ayuda para ubicarla en Aguadulce

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio Público solicitó la colaboración de la ciudadanía para ubicar a Lisseth Yariela Paredes Falcón, de 46 años, quien fue reportada como desaparecida en el distrito de Aguadulce.

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De acuerdo con el reporte oficial, Paredes Falcón fue vista por última vez en Aguadulce y, desde entonces, familiares junto a las autoridades mantienen activa su búsqueda.

El caso se encuentra en investigación mientras se realizan diligencias para dar con su paradero.

¿Cómo aportar información al Ministerio Público?

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Las autoridades piden a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a ubicarla comunicarse a los siguientes números:

  • 913-0127 / 0128
  • 913-0741 / 0744
  • 970-2731

Características físicas

Según la información proporcionada, la mujer presenta las siguientes características:

  • Tez trigueña
  • Estatura baja
  • Contextura gruesa
  • Cabello rizado
  • Tatuajes
  • Cicatriz en el muslo derecho

El Ministerio Público reiteró la importancia de la colaboración ciudadana en este tipo de casos, destacando que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser clave para dar con su ubicación.

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