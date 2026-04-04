Agroferias del IMA regresan: conoce los puntos y fechas en todo Panamá

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el regreso de sus agroferias este lunes 23 y martes 24 de marzo en distintos puntos del país, ofreciendo productos básicos a precios accesibles para la población.
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Agroferias IMA: lugares y fechas del 23 y 24 de marzo
Lunes 23 de marzo
Comarca Ngäbe Buglé
- Casa Comunal de Hato Chamí, distrito de Nole Duima
Martes 24 de marzo
Panamá Este
- Parque de Cañita, distrito de Chepo
Darién
- Cancha de la Escuela de Real de Santa María, distrito de Pinogana
Veraguas
- Casa Comunal de Quebrada de Oro (Soná) y Casa Comunal de Atalaya
Herrera
- Casa Comunal de El Rincón, distrito de Santa María
Panamá Oeste
- Casa Local de San José, distrito de San Carlos
Chiriquí
- Cancha Comunal de Palmira, distrito de Boquete
Coclé
- Cancha de Olá cabecera, distrito de Olá
Panamá - Parque Lefevre
- Gimnasio de Panamá Viejo
Colón
- Sector de Las Lomas, en Palmas Bellas, distrito de Chagres
Los Santos
- Puerto de Isla Cañas, distrito de Tonosí
El IMA reiteró a la población:
- Llevar su cédula
- Usar bolsas reutilizables
- Llegar temprano para aprovechar los productos disponibles
Estas agroferias forman parte de las estrategias del Gobierno para facilitar el acceso a alimentos a bajo costo, especialmente en comunidades con mayor necesidad.