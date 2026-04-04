Panamá Nacionales -  4 de abril de 2026 - 13:16

Agroferias del IMA regresan: conoce los puntos y fechas en todo Panamá

Conoce los puntos de las agroferias del IMA en Panamá este 23 y 24 de marzo. Productos baratos desde las 8:00 a.m.

Agroferias del IMA regresan

Agroferias del IMA regresan

IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el regreso de sus agroferias este lunes 23 y martes 24 de marzo en distintos puntos del país, ofreciendo productos básicos a precios accesibles para la población.

¿Qué ofrecen las agroferias?

Durante estas jornadas, los asistentes podrán adquirir alimentos como arroz y otros productos esenciales desde las 8:00 a.m., llevando su cédula y bolsa reutilizable. El IMA destacó que solo esta semana se realizaron 45 agroferias, donde se comercializaron más de 156,500 libras de arroz, beneficiando a miles de panameños.

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Agroferias IMA: lugares y fechas del 23 y 24 de marzo

Agroferias del IMA

Lunes 23 de marzo

Comarca Ngäbe Buglé

  • Casa Comunal de Hato Chamí, distrito de Nole Duima

Martes 24 de marzo

Panamá Este

  • Parque de Cañita, distrito de Chepo

Darién

  • Cancha de la Escuela de Real de Santa María, distrito de Pinogana

Veraguas

  • Casa Comunal de Quebrada de Oro (Soná) y Casa Comunal de Atalaya

Herrera

  • Casa Comunal de El Rincón, distrito de Santa María

Panamá Oeste

  • Casa Local de San José, distrito de San Carlos

Chiriquí

  • Cancha Comunal de Palmira, distrito de Boquete

Coclé

  • Cancha de Olá cabecera, distrito de Olá

Panamá - Parque Lefevre

  • Gimnasio de Panamá Viejo

Colón

  • Sector de Las Lomas, en Palmas Bellas, distrito de Chagres

Los Santos

  • Puerto de Isla Cañas, distrito de Tonosí
Embed - I M A P A N A M A en Instagram: "Aquí están las Agroferias del IMA Comparte con tu comunidad y lleva a casa lo mejor de la producción nacional. Conoce las sedes Desde las 8:00 a.m. Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula ¡Por un Panamá que consume lo nuestro! #ConPasoFirme"
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El IMA reiteró a la población:

  • Llevar su cédula
  • Usar bolsas reutilizables
  • Llegar temprano para aprovechar los productos disponibles

Estas agroferias forman parte de las estrategias del Gobierno para facilitar el acceso a alimentos a bajo costo, especialmente en comunidades con mayor necesidad.

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