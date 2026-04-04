Cupo a productor de cebolla: IMA desmiente rumor sobre su retiro en Azuero

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) desmintió categóricamente la información que circula en redes sociales sobre el supuesto retiro de cupo a un productor de cebolla en la región de Azuero.
Además, rechazó cualquier señalamiento que intente vincular su gestión con intereses particulares o conflictos individuales.
Acuerdo con productores de cebolla
El IMA informó que, en coordinación con la Asociación de Productores de Cebolla de Azuero, se logró un acuerdo para:
- La compra y comercialización de aproximadamente 10,000 quintales de cebolla nacional
- Manejar el excedente actual de producción
Este proceso busca garantizar transparencia y respaldo a los productores locales.
La entidad exhortó a la población a verificar la información antes de compartirla, especialmente en temas que afectan al sector agropecuario.