Cupo a productor de cebolla: IMA desmiente rumor sobre su retiro en Azuero

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) desmintió categóricamente la información que circula en redes sociales sobre el supuesto retiro de cupo a un productor de cebolla en la región de Azuero.

Mediante un comunicado oficial, la entidad aseguró que la información es completamente falsa y carece de fundamento , reiterando que no ha actuado en perjuicio de ningún productor.

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“El IMA no ha adoptado decisiones arbitrarias ni ha actuado por motivos personales”, destacó la institución. “El IMA no ha adoptado decisiones arbitrarias ni ha actuado por motivos personales”, destacó la institución.

Además, rechazó cualquier señalamiento que intente vincular su gestión con intereses particulares o conflictos individuales.

Acuerdo con productores de cebolla

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2040482864551067989?s=20&partner=&hide_thread=false El @IMA_Pma desmiente información que circula en redes sociales sobre el supuesto retiro de cupo a un productor de cebolla en la región de Azuero y asegura que la entidad “no ha adoptado decisiones arbitrarias ni ha actuado en perjuicio de ningún productor por motivos personales.… pic.twitter.com/cOD9tonVXT — Telemetro Reporta (@TReporta) April 4, 2026

El IMA informó que, en coordinación con la Asociación de Productores de Cebolla de Azuero, se logró un acuerdo para:

La compra y comercialización de aproximadamente 10,000 quintales de cebolla nacional

Manejar el excedente actual de producción

Este proceso busca garantizar transparencia y respaldo a los productores locales.

La entidad exhortó a la población a verificar la información antes de compartirla, especialmente en temas que afectan al sector agropecuario.