Panamá Nacionales -  6 de abril de 2026 - 12:39

MICI anuncia remoción de material en la mina Cobre Panamá

El MICI afirmó que la decisión de retirar el material de la mina responde a informes técnicos que lo catalogan como un riesgo ambiental.

El MICI anuncia remoción de material en la mina Cobre Panamá.

El MICI anuncia remoción de material en la mina Cobre Panamá.

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, confirmó que entre este lunes y martes se tramitará la resolución oficial que autoriza la remoción del material concentrado en la mina Cobre Panamá, ubicada en Donoso, provincia de Colón.

"Ya estamos para dar el paso. Creo que entre hoy y mañana, dentro del Ministerio de Comercio e Industrias debemos generar la resolución que permita que compañía pueda iniciar a remover este material para poderlo sacar del país”, aseguró Moltó.

La decisión de retirar el material responde a informes técnicos que lo catalogan como un riesgo ambiental. Según explicó Moltó, tras realizarse las auditorías correspondientes y recibir las solicitudes del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), el presidente José Raúl Mulino instruyó el inicio de los trámites legales para que la empresa proceda con el retiro del concentrado del país.

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