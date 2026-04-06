MICI anuncia remoción de material en la mina Cobre Panamá

El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, confirmó que entre este lunes y martes se tramitará la resolución oficial que autoriza la remoción del material concentrado en la mina Cobre Panamá, ubicada en Donoso, provincia de Colón.
La decisión de retirar el material responde a informes técnicos que lo catalogan como un riesgo ambiental. Según explicó Moltó, tras realizarse las auditorías correspondientes y recibir las solicitudes del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), el presidente José Raúl Mulino instruyó el inicio de los trámites legales para que la empresa proceda con el retiro del concentrado del país.