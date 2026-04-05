Gimansia Deportes -  5 de abril de 2026 - 13:11

Hillary Heron conquista medalla de plata en salto en Copa del Mundo

Hillary Heron registró una puntuación de 13.499 tras ejecutar dos sólidos saltos que la posicionaron en el podio internacional.

Hillary Heron conquista medalla de plata en salto en Copa del Mundo de El Cairo. 

Hillary Heron conquista medalla de plata en salto en Copa del Mundo de El Cairo. 

COP
Ana Canto
Por Ana Canto

La gimnasta panameña Hillary Heron se alzó con la medalla de plata en la final de salto durante la Copa del Mundo de Gimnasia Artística por Aparatos, celebrada en El Cairo, Egipto.

Heron registró una puntuación de 13.499 tras ejecutar dos sólidos saltos que la posicionaron en el podio internacional. La presea de oro fue para la española Laia Font, quien acumuló 13.533 puntos, mientras que el bronce lo obtuvo la china Linmin Yu con una calificación de 13.349.

Este resultado reafirma el gran momento de la gimnasia panameña en el ciclo internacional, consolidando a Heron como una de las figuras más competitivas en la modalidad de salto.

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