Diputados Jairo Salazar y Ernesto Cedeño protagonizan cruce de palabras en la Asamblea

Durante la comparecencia del ministro de Obras Públicas (MOP), José Luis Andrade, ante la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, se registró un intercambio de palabras entre los diputados Jairo Salazar y Ernesto Cedeño.
A pesar de la interrupción, el ministro Andrade brindó detalles sobre los proyectos en la Costa Atlántica. Informó que la rehabilitación de la vía de los Cuatro Altos forma parte del programa "Tapa Huecos", el cual ya ha sido adjudicado y se espera que inicie en los próximos días. Asimismo, destacó que la construcción de la Ruta del Caribe avanza en el tramo de María Chiquita hacia Santa Isabel.