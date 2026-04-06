Diputados Jairo Salazar y Ernesto Cedeño protagonizan cruce de palabras en la Asamblea

Diputados Jairo Salazar y Ernesto Cedeño protagonizan cruce de palabras.

Por Ana Canto Durante la comparecencia del ministro de Obras Públicas (MOP), José Luis Andrade, ante la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, se registró un intercambio de palabras entre los diputados Jairo Salazar y Ernesto Cedeño.

El incidente surgió luego de que Salazar realizara consultas sobre el proceso de reparación y construcción de vías en la provincia de Colón. Al respecto, Cedeño argumentó que las intervenciones deben ceñirse a las reglamentaciones legales y al cuestionario previamente enviado a las autoridades, con el fin de respetar el orden del día.

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