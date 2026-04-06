Panamá Nacionales -  6 de abril de 2026 - 13:03

Diputados Jairo Salazar y Ernesto Cedeño protagonizan cruce de palabras en la Asamblea

El intercambio de palabras por parte de los diputados Jairo Salazar y Ernesto Cedeño se originó ante la presencia del ministro de Obras Públicas.

Diputados Jairo Salazar y Ernesto Cedeño protagonizan cruce de palabras.

Diputados Jairo Salazar y Ernesto Cedeño protagonizan cruce de palabras.

Ana Canto
Por Ana Canto

Durante la comparecencia del ministro de Obras Públicas (MOP), José Luis Andrade, ante la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, se registró un intercambio de palabras entre los diputados Jairo Salazar y Ernesto Cedeño.

El incidente surgió luego de que Salazar realizara consultas sobre el proceso de reparación y construcción de vías en la provincia de Colón. Al respecto, Cedeño argumentó que las intervenciones deben ceñirse a las reglamentaciones legales y al cuestionario previamente enviado a las autoridades, con el fin de respetar el orden del día.

A pesar de la interrupción, el ministro Andrade brindó detalles sobre los proyectos en la Costa Atlántica. Informó que la rehabilitación de la vía de los Cuatro Altos forma parte del programa "Tapa Huecos", el cual ya ha sido adjudicado y se espera que inicie en los próximos días. Asimismo, destacó que la construcción de la Ruta del Caribe avanza en el tramo de María Chiquita hacia Santa Isabel.

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