Béisbol Mayor 2026: resultados de la ronda de ocho y juegos para hoy 6 de abril

La ronda de ocho del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continúa dejando emociones intensas, con partidos definidos en entradas extras y equipos que ya se perfilan como favoritos para avanzar a semifinales.

Resultados del Béisbol Mayor: domingo 5 de abril

En una jornada marcada por el buen pitcheo y la ofensiva oportuna, estos fueron los marcadores:

Herrera 3 - 2 Colón

Darién 6 - 3 Panamá Oeste

Coclé 0 - 4 Bocas del Toro

Veraguas 7 - 4 Chiriquí

El duelo entre Herrera y Colón se extendió a entradas extras, donde los herreranos lograron imponerse en un juego de alta tensión.

Veraguas toma ventaja

Con su victoria, Veraguas se coloca en una posición privilegiada dentro de la serie y buscará sellar su clasificación en el próximo encuentro. Por su parte, Chiriquí queda obligado a ganar para mantenerse con vida en la competencia.

Juegos para hoy lunes 6 de abril

La acción continúa este lunes con los siguientes partidos:

Coclé vs Bocas del Toro Estadio Calvin Byron

Herrera vs Colón Estadio Roberto Mariano Bula

Hora: 7:00 p.m.

Embed - Federación Panameña de Béisbol on Instagram: "Chiriquí y Oeste reciben rivales en el inicio de Serie de Ocho Prensa. Fedebeis. Los equipos de Chiriquí y Panamá Oeste reciben este sábado a Veraguas y Darién en el inicio de la Serie de 8 del Campeonato Nacional de Béisbol Copa Cerveza Atlas. En el Kenny Serracin el equipo de casa recibe en su llave a Veraguas desde las 7:00 p.m. y en el Mariano Rivera el equipo de Oeste recibe a Darién igualmente desde las 7:00 p.m. El domingo 5 de abril se jugarían igualmente en La Chorrera y en David, pero también se activan las series de Herrera ante Colón en el Roberto Mariano Bula y se activa la llave de Coclé ante Bocas del Toro en el Calvin Byron, desde las 7:00 p.m. Adjuntamos calendario completo de la Ronda de Ocho:" View this post on Instagram

Series al rojo vivo

La ronda de ocho se disputa al mejor de cinco partidos, por lo que cada juego es clave en la lucha por los cupos a semifinales.