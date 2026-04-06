Béisbol Mayor 2026: resultados de la ronda de ocho y juegos para hoy 6 de abril

La ronda de ocho del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continúa dejando emociones intensas, con partidos definidos en entradas extras y equipos que ya se perfilan como favoritos para avanzar a semifinales.
Resultados del Béisbol Mayor: domingo 5 de abril
En una jornada marcada por el buen pitcheo y la ofensiva oportuna, estos fueron los marcadores:
- Herrera 3 - 2 Colón
- Darién 6 - 3 Panamá Oeste
- Coclé 0 - 4 Bocas del Toro
- Veraguas 7 - 4 Chiriquí
El duelo entre Herrera y Colón se extendió a entradas extras, donde los herreranos lograron imponerse en un juego de alta tensión.
Veraguas toma ventaja
Con su victoria, Veraguas se coloca en una posición privilegiada dentro de la serie y buscará sellar su clasificación en el próximo encuentro. Por su parte, Chiriquí queda obligado a ganar para mantenerse con vida en la competencia.
Juegos para hoy lunes 6 de abril
La acción continúa este lunes con los siguientes partidos:
- Coclé vs Bocas del Toro
Estadio Calvin Byron
- Herrera vs Colón
Estadio Roberto Mariano Bula
Hora: 7:00 p.m.
Series al rojo vivo
La ronda de ocho se disputa al mejor de cinco partidos, por lo que cada juego es clave en la lucha por los cupos a semifinales.