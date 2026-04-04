Béisbol Mayor Deportes -  4 de abril de 2026 - 15:49

Béisbol Mayor 2026: partidos hoy, sábado 4 de abril

Conoce los partidos para este sábado 4 de abril y los horarios de cada uno durante el campeonato del Béisbol Mayor del año 2026.

Béisbol Mayor 2026

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 entra en su fase decisiva con la ronda de 8 ya definida, donde ocho equipos buscarán avanzar a las semifinales en series al mejor de cinco partidos. Conoce los partidos para este sábado 4 de abril del 2026.

Partidos para el sábado 4 de abril

La jornada inaugural de esta ronda tendrá dos duelos clave:

  • Veraguas Chiriquí (Estadio Kenny Serracin)
  • Darién Panamá Oeste (Estadio Mariano Rivera)

Hora: 7:00 p.m. ambos partidos

Embed - Federación Panameña de Béisbol on Instagram: "Chiriquí y Oeste reciben rivales en el inicio de Serie de Ocho Prensa. Fedebeis. Los equipos de Chiriquí y Panamá Oeste reciben este sábado a Veraguas y Darién en el inicio de la Serie de 8 del Campeonato Nacional de Béisbol Copa Cerveza Atlas. En el Kenny Serracin el equipo de casa recibe en su llave a Veraguas desde las 7:00 p.m. y en el Mariano Rivera el equipo de Oeste recibe a Darién igualmente desde las 7:00 p.m. El domingo 5 de abril se jugarían igualmente en La Chorrera y en David, pero también se activan las series de Herrera ante Colón en el Roberto Mariano Bula y se activa la llave de Coclé ante Bocas del Toro en el Calvin Byron, desde las 7:00 p.m. Adjuntamos calendario completo de la Ronda de Ocho:"
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Con estos enfrentamientos, arranca oficialmente la batalla por los cuatro cupos a semifinales, en una etapa donde cada juego será determinante. Equipos tradicionales y sorpresas del torneo buscarán imponerse en series cortas que suelen ser intensas y decisivas.

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