Béisbol Mayor 2026: partidos hoy, sábado 4 de abril

Hora: 7:00 p.m. ambos partidos

Embed - Federación Panameña de Béisbol on Instagram: "Chiriquí y Oeste reciben rivales en el inicio de Serie de Ocho Prensa. Fedebeis. Los equipos de Chiriquí y Panamá Oeste reciben este sábado a Veraguas y Darién en el inicio de la Serie de 8 del Campeonato Nacional de Béisbol Copa Cerveza Atlas. En el Kenny Serracin el equipo de casa recibe en su llave a Veraguas desde las 7:00 p.m. y en el Mariano Rivera el equipo de Oeste recibe a Darién igualmente desde las 7:00 p.m. El domingo 5 de abril se jugarían igualmente en La Chorrera y en David, pero también se activan las series de Herrera ante Colón en el Roberto Mariano Bula y se activa la llave de Coclé ante Bocas del Toro en el Calvin Byron, desde las 7:00 p.m. Adjuntamos calendario completo de la Ronda de Ocho:"