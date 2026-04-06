IDAAN ajusta horario en agencia de Vía Brasil desde este 6 de abril

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó sobre un ajuste en el horario de atención de su agencia ubicada en Vía Brasil, vigente desde este lunes 6 de abril de 2026.
- Lunes a viernes: 7:30 a.m. a 4:30 p.m.
- Sábados: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
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Servicios disponibles
En esta sede, los usuarios podrán realizar:
- Pagos de servicios
- Consultas de facturación
- Trámites de atención al cliente
El IDAAN recomienda a los clientes:
- Tomar en cuenta el nuevo horario antes de acudir
- Evitar filas en horas pico
- Utilizar canales alternos cuando estén disponibles
Este ajuste forma parte de las medidas para mejorar la atención al público y optimizar los servicios en una de las agencias más concurridas de la capital.