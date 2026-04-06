IDAAN ajusta horario en agencia de Vía Brasil desde este 6 de abril

Nuevo horario de atención en agencia del IDAAN

Por Noemí Ruíz El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó sobre un ajuste en el horario de atención de su agencia ubicada en Vía Brasil, vigente desde este lunes 6 de abril de 2026.

Nuevo horario de atención en agencia del IDAAN A partir de esta fecha, la agencia de cobros y atención al cliente operará en el siguiente horario:

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse