Panamá Nacionales -  6 de abril de 2026 - 10:40

IDAAN ajusta horario en agencia de Vía Brasil desde este 6 de abril

IDAAN ajusta horario en su agencia de Vía Brasil. Consulta los nuevos horarios de atención desde el 6 de abril en Panamá.

Nuevo horario de atención en agencia del IDAAN

Nuevo horario de atención en agencia del IDAAN

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó sobre un ajuste en el horario de atención de su agencia ubicada en Vía Brasil, vigente desde este lunes 6 de abril de 2026.

Nuevo horario de atención en agencia del IDAAN

A partir de esta fecha, la agencia de cobros y atención al cliente operará en el siguiente horario:

  • Lunes a viernes: 7:30 a.m. a 4:30 p.m.
  • Sábados: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

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Servicios disponibles

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En esta sede, los usuarios podrán realizar:

  • Pagos de servicios
  • Consultas de facturación
  • Trámites de atención al cliente

El IDAAN recomienda a los clientes:

  • Tomar en cuenta el nuevo horario antes de acudir
  • Evitar filas en horas pico
  • Utilizar canales alternos cuando estén disponibles

Este ajuste forma parte de las medidas para mejorar la atención al público y optimizar los servicios en una de las agencias más concurridas de la capital.

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