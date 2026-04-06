Panamá Nacionales -  6 de abril de 2026 - 08:21

Subsidio al combustible en Panamá: ATTT explica cómo funcionará y quiénes aplican

ATTT detalla cómo funcionará el subsidio al combustible en Panamá, requisitos, registro y control para transportistas.

Requisito clave: estar al día con la ATTT

Requisito clave: estar al día con la ATTT

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolás Brea, explicó cómo funcionará la plataforma digital para el subsidio al combustible, destacando que la medida busca evitar aumentos en el pasaje del transporte público.

Brea aclaró que el beneficio no está dirigido directamente al transportista: “El Gobierno ha decidido darle un subsidio no al transportista, sino al usuario, para evitar que esa tarifa o ese pasaje se le aumente”. Brea aclaró que el beneficio no está dirigido directamente al transportista: “El Gobierno ha decidido darle un subsidio no al transportista, sino al usuario, para evitar que esa tarifa o ese pasaje se le aumente”.

Según explicó, el combustible representa cerca del 50% de los costos operativos del transporte, por lo que su aumento impacta directamente en las tarifas.

Subsidio al combustible: ATTT explica quiénes aplican y cómo funciona

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El sistema operará mediante una herramienta tecnológica que permitirá validar en tiempo real a los beneficiarios:

  • En la estación de combustible se escaneará un código
  • Se verificará si el vehículo está autorizado
  • Se confirmará el conductor habilitado

Además, cada transportista deberá:

  • Registrarse en la plataforma
  • Ingresar los datos del vehículo
  • Registrar a los conductores autorizados

Requisito clave: estar al día con la ATTT

El director fue enfático en que no todos podrán acceder al subsidio:

  • Solo aplican vehículos con placa al día (2025)
  • Deben estar paz y salvo con la ATTT

“No podemos premiar al que está en incumplimiento”, advirtió.

¿Cómo se entregará el subsidio?

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El Estado establecerá un precio fijo del combustible y cubrirá la diferencia:

  • Se fijará el costo por litro o galón
  • El Gobierno pagará la diferencia directamente

De acuerdo con estimaciones iniciales, el programa podría representar:

  • Hasta 15 millones de dólares mensuales

Control y transparencia

La plataforma permitirá:

  • Validar certificados de operación
  • Identificar conductores autorizados
  • Garantizar trazabilidad en el uso del subsidio

Esto busca evitar irregularidades y asegurar un manejo responsable de los fondos públicos.

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