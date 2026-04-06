Subsidio al combustible en Panamá: ATTT explica cómo funcionará y quiénes aplican

El director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolás Brea, explicó cómo funcionará la plataforma digital para el subsidio al combustible, destacando que la medida busca evitar aumentos en el pasaje del transporte público.
Según explicó, el combustible representa cerca del 50% de los costos operativos del transporte, por lo que su aumento impacta directamente en las tarifas.
Subsidio al combustible: ATTT explica quiénes aplican y cómo funciona
El sistema operará mediante una herramienta tecnológica que permitirá validar en tiempo real a los beneficiarios:
- En la estación de combustible se escaneará un código
- Se verificará si el vehículo está autorizado
- Se confirmará el conductor habilitado
Además, cada transportista deberá:
- Registrarse en la plataforma
- Ingresar los datos del vehículo
- Registrar a los conductores autorizados
Requisito clave: estar al día con la ATTT
El director fue enfático en que no todos podrán acceder al subsidio:
- Solo aplican vehículos con placa al día (2025)
- Deben estar paz y salvo con la ATTT
“No podemos premiar al que está en incumplimiento”, advirtió.
¿Cómo se entregará el subsidio?
El Estado establecerá un precio fijo del combustible y cubrirá la diferencia:
- Se fijará el costo por litro o galón
- El Gobierno pagará la diferencia directamente
De acuerdo con estimaciones iniciales, el programa podría representar:
- Hasta 15 millones de dólares mensuales
Control y transparencia
La plataforma permitirá:
- Validar certificados de operación
- Identificar conductores autorizados
- Garantizar trazabilidad en el uso del subsidio
Esto busca evitar irregularidades y asegurar un manejo responsable de los fondos públicos.