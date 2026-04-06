Subsidio al combustible en Panamá: ATTT explica cómo funcionará y quiénes aplican

Requisito clave: estar al día con la ATTT

El director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT ), Nicolás Brea, explicó cómo funcionará la plataforma digital para el subsidio al combustible, destacando que la medida busca evitar aumentos en el pasaje del transporte público.

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Brea aclaró que el beneficio no está dirigido directamente al transportista: “El Gobierno ha decidido darle un subsidio no al transportista, sino al usuario, para evitar que esa tarifa o ese pasaje se le aumente”. Brea aclaró que el beneficio no está dirigido directamente al transportista: “El Gobierno ha decidido darle un subsidio no al transportista, sino al usuario, para evitar que esa tarifa o ese pasaje se le aumente”.

Según explicó, el combustible representa cerca del 50% de los costos operativos del transporte, por lo que su aumento impacta directamente en las tarifas.

Subsidio al combustible: ATTT explica quiénes aplican y cómo funciona

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2041137639458320783?s=20&partner=&hide_thread=false “El Estado le va a poner un valor al combustible por litro, por galón y de ahí le va a dar la diferencia al transportista de manera directa, entendiendo que los primeros cálculos estamos hablando de 15 millones de dólares al mes”, Nicolás Brea, director de la @ATTTPanama, sobre… pic.twitter.com/ZeZ3sI3LSR — Telemetro Reporta (@TReporta) April 6, 2026

El sistema operará mediante una herramienta tecnológica que permitirá validar en tiempo real a los beneficiarios:

En la estación de combustible se escaneará un código

Se verificará si el vehículo está autorizado

Se confirmará el conductor habilitado

Además, cada transportista deberá:

Registrarse en la plataforma

Ingresar los datos del vehículo

Registrar a los conductores autorizados

Requisito clave: estar al día con la ATTT

El director fue enfático en que no todos podrán acceder al subsidio:

Solo aplican vehículos con placa al día (2025)

Deben estar paz y salvo con la ATTT

“No podemos premiar al que está en incumplimiento”, advirtió.

¿Cómo se entregará el subsidio?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2041132825483653465?s=20&partner=&hide_thread=false “La herramienta tecnológica, vas a la estación de combustible y te van a leer un código y ahí van a saber si eres o no eres un vehículo autorizado para recibir ese subsidio. Lo primero que vamos a hacer es el ingreso, cada transportista tiene que registrarse en la plataforma y… pic.twitter.com/CHy9gJOiBD — Telemetro Reporta (@TReporta) April 6, 2026

El Estado establecerá un precio fijo del combustible y cubrirá la diferencia:

Se fijará el costo por litro o galón

El Gobierno pagará la diferencia directamente

De acuerdo con estimaciones iniciales, el programa podría representar:

Hasta 15 millones de dólares mensuales

Control y transparencia

La plataforma permitirá:

Validar certificados de operación

Identificar conductores autorizados

Garantizar trazabilidad en el uso del subsidio

Esto busca evitar irregularidades y asegurar un manejo responsable de los fondos públicos.