Panamá Nacionales -  6 de abril de 2026 - 14:08

Agroferias del IMA: estos son los lugares para comprar barato el 7 y 8 de abril

Consulta los puntos de las agroferias del IMA este 7 y 8 de abril en Panamá. Compra alimentos baratos en diferentes provincias.

Las agroferias del IMA siguen recorriendo todo el país. 

Las agroferias del IMA siguen recorriendo todo el país. 

@IMA_Pma
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció nuevas agroferias para este martes 7 y miércoles 8 de abril, donde los panameños podrán adquirir alimentos básicos a precios accesibles en distintas provincias del país.

Estas jornadas ofrecen productos esenciales como arroz y otros alimentos de primera necesidad, convirtiéndose en una opción clave para ahorrar en el hogar.

Lugares de las agroferias del IMA en todo el país esta semana

Martes 7 de abril

Comarca Ngäbe Buglé

  • Casa Comunal de Hato Chamí, distrito de Nole Duima
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Panamá Este

  • Parque de Cañita, distrito de Chepo

Darién

  • Cancha de la Escuela de Real de Santa María, distrito de Pinogana

Veraguas

  • Casa Comunal de Quebrada de Oro (Soná)
  • Casa Comunal de Atalaya

Herrera

  • Casa Comunal de El Rincón, distrito de Santa María

Panamá Oeste

  • Casa Local de San José, distrito de San Carlos

Chiriquí

  • Cancha Comunal de Palmira, distrito de Boquete

Coclé

  • Cancha de Olá cabecera, distrito de Olá

Panamá (Parque Lefevre)

  • Gimnasio de Panamá Viejo

Colón

  • Sector de Las Lomas, en Palmas Bellas, distrito de Chagres

Los Santos

  • Puerto de Isla Cañas, distrito de Tonosí

Miércoles 8 de abril

Los Santos

  • Salón de la Junta Comunal de La Palma, distrito de Las Tablas

Panamá Este

  • Centro Deportivo Rubén Darío de Paredes, en la 24 de diciembre, distrito de Panamá
  • Agencia del IMA de Chepo, distrito de Chepo

Panamá Oeste

  • Cancha multiuso de Naos (frente a los tanques de agua), en Barrio Balboa, distrito de La Chorrera

Chiriquí

  • Frente al Municipio de Boquete, distrito de Boquete

Herrera

  • Cancha comunal de Cabuya, distrito de Parita

Veraguas

  • Cancha techada de Loma de Quebro, distrito de Mariato
  • Casa comunal de Guarumal, distrito de Soná
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Recomendaciones para asistir

El IMA recuerda a los asistentes:

  • Llevar cédula
  • Usar bolsas reutilizables
  • Llegar temprano para aprovechar los productos

Las agroferias forman parte de las estrategias del Gobierno para facilitar el acceso a alimentos a bajo costo, especialmente en comunidades del interior del país.

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