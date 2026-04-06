Agroferias del IMA: estos son los lugares para comprar barato el 7 y 8 de abril

Las agroferias del IMA siguen recorriendo todo el país.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario ( IMA ) anunció nuevas agroferias para este martes 7 y miércoles 8 de abril, donde los panameños podrán adquirir alimentos básicos a precios accesibles en distintas provincias del país.

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Estas jornadas ofrecen productos esenciales como arroz y otros alimentos de primera necesidad, convirtiéndose en una opción clave para ahorrar en el hogar.

Lugares de las agroferias del IMA en todo el país esta semana

Martes 7 de abril

Comarca Ngäbe Buglé

Casa Comunal de Hato Chamí, distrito de Nole Duima

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/2040476619257622791?s=20&partner=&hide_thread=false Aquí están las Agroferias del IMA

Comparte con tu comunidad y lleva a casa lo mejor de la producción nacional.



Conoce las sedes

Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/4kn97M3PpE — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) April 4, 2026

Panamá Este

Parque de Cañita, distrito de Chepo

Darién

Cancha de la Escuela de Real de Santa María, distrito de Pinogana

Veraguas

Casa Comunal de Quebrada de Oro (Soná)

Casa Comunal de Atalaya

Herrera

Casa Comunal de El Rincón, distrito de Santa María

Panamá Oeste

Casa Local de San José, distrito de San Carlos

Chiriquí

Cancha Comunal de Palmira, distrito de Boquete

Coclé

Cancha de Olá cabecera, distrito de Olá

Panamá (Parque Lefevre)

Gimnasio de Panamá Viejo

Colón

Sector de Las Lomas, en Palmas Bellas, distrito de Chagres

Los Santos

Puerto de Isla Cañas, distrito de Tonosí

Miércoles 8 de abril

Los Santos

Salón de la Junta Comunal de La Palma, distrito de Las Tablas

Panamá Este

Centro Deportivo Rubén Darío de Paredes, en la 24 de diciembre, distrito de Panamá

Agencia del IMA de Chepo, distrito de Chepo

Panamá Oeste

Cancha multiuso de Naos (frente a los tanques de agua), en Barrio Balboa, distrito de La Chorrera

Chiriquí

Frente al Municipio de Boquete, distrito de Boquete

Herrera

Cancha comunal de Cabuya, distrito de Parita

Veraguas

Cancha techada de Loma de Quebro, distrito de Mariato

Casa comunal de Guarumal, distrito de Soná

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/2041191511581171800?s=20&partner=&hide_thread=false Consulta las Agroferias del IMA programadas para este miércoles 8 de abril.



Conoce las sedes

Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/9PVy7atTZZ — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) April 6, 2026

Recomendaciones para asistir

El IMA recuerda a los asistentes:

Llevar cédula

Usar bolsas reutilizables

Llegar temprano para aprovechar los productos

Las agroferias forman parte de las estrategias del Gobierno para facilitar el acceso a alimentos a bajo costo, especialmente en comunidades del interior del país.