Panamá será sede del CICTE 2026: debatirán financiamiento del terrorismo en la región

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La Ciudad de Panamá será sede los días 8 y 9 de abril del XXVI Período Ordinario de Sesiones del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), un encuentro clave de seguridad hemisférica organizado por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

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El evento reunirá a altas autoridades de seguridad de los Estados miembros con el objetivo de fortalecer la cooperación frente a amenazas emergentes en el continente.

La elección de Panamá como sede refuerza su papel estratégico en la región, especialmente por su relevancia en el comercio y la conectividad internacional.

Panamá será sede del CICTE 2026: financiamiento del terrorismo

El tema central de esta edición será:

Prevención del financiamiento del terrorismo

Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva

Expertos analizarán los nuevos métodos utilizados por organizaciones criminales para movilizar recursos.

Técnica del “hormigueo”

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CancilleriaPma/status/2041182542175314231?s=20&partner=&hide_thread=false Panamá será sede del XXVI CICTE de la OEA (8-9 abril), centrado en prevenir el financiamiento del terrorismo y nuevas amenazas. El país reafirma su rol clave en la seguridad regional. #panama #CICTE #OEA — Cancillería de Panamá (@CancilleriaPma) April 6, 2026

Uno de los principales desafíos abordados será el uso de la técnica conocida como:

“Hormigueo”: múltiples transacciones pequeñas que no generan alertas individuales, pero que en conjunto financian actividades ilícitas

Nuevas amenazas y tecnologías

Durante las sesiones también se discutirá:

Uso de activos virtuales y criptomonedas

Campañas de crowdfunding

Financiamiento a través de organizaciones sin fines de lucro

Vinculación con delitos como narcotráfico y trata de personas

Panamá presentará avances

El país expondrá sus progresos en:

Protección de infraestructura crítica

Seguridad de rutas comerciales

Fortalecimiento institucional frente a amenazas transnacionales

El Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) es el principal órgano de la OEA encargado de coordinar esfuerzos para prevenir y combatir el terrorismo en las Américas, promoviendo el intercambio de información y cooperación técnica.