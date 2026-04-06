Panamá Nacionales -  6 de abril de 2026 - 11:08

Panamá será sede del CICTE 2026: debatirán financiamiento del terrorismo en la región

Panamá será sede del CICTE 2026 de la OEA. Analizarán financiamiento del terrorismo y nuevas amenazas en la región.

Panamá será sede del CICTE 2026

Panamá será sede del CICTE 2026

Portal de la Alcaldía de Panamá
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Ciudad de Panamá será sede los días 8 y 9 de abril del XXVI Período Ordinario de Sesiones del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), un encuentro clave de seguridad hemisférica organizado por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El evento reunirá a altas autoridades de seguridad de los Estados miembros con el objetivo de fortalecer la cooperación frente a amenazas emergentes en el continente.

La elección de Panamá como sede refuerza su papel estratégico en la región, especialmente por su relevancia en el comercio y la conectividad internacional.

Panamá será sede del CICTE 2026: financiamiento del terrorismo

El tema central de esta edición será:

  • Prevención del financiamiento del terrorismo
  • Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva

Expertos analizarán los nuevos métodos utilizados por organizaciones criminales para movilizar recursos.

Técnica del “hormigueo”

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Uno de los principales desafíos abordados será el uso de la técnica conocida como:

  • “Hormigueo”: múltiples transacciones pequeñas que no generan alertas individuales, pero que en conjunto financian actividades ilícitas

Nuevas amenazas y tecnologías

Durante las sesiones también se discutirá:

  • Uso de activos virtuales y criptomonedas
  • Campañas de crowdfunding
  • Financiamiento a través de organizaciones sin fines de lucro
  • Vinculación con delitos como narcotráfico y trata de personas

Panamá presentará avances

El país expondrá sus progresos en:

  • Protección de infraestructura crítica
  • Seguridad de rutas comerciales
  • Fortalecimiento institucional frente a amenazas transnacionales

El Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) es el principal órgano de la OEA encargado de coordinar esfuerzos para prevenir y combatir el terrorismo en las Américas, promoviendo el intercambio de información y cooperación técnica.

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