Alcaldía de Panamá celebrará el Festi Harpía 2026 en el Parque Summit

La Alcaldía de Panamá invita a la ciudadanía a celebrar el Día Nacional del Águila Harpía con el Festi Harpía 2026. El evento se llevará a cabo el próximo domingo 12 de abril, en horario de 9:00 a. m. a 3:00 p. m., en las instalaciones del Jardín Botánico Summit.
La jornada contará con juegos, dinámicas para todas las edades, pintacaritas, inflables, exhibiciones educativas de organizaciones aliadas y presentaciones en tarima. Además, se ofrecerán charlas sobre conservación y se podrá observar a la majestuosa ave nacional.
Costos de entrada y método de pago:
- Panameños y residentes: B/. 2.00
- Extranjeros: B/. 5.00
- Jubilados y estudiantes: B/. 1.00
- Niños menores de 5 años: Gratis
Las entradas pueden adquirirse de forma anticipada y sin filas ingresando al portal http://pasarela.mupa.gob.pa. Se aceptan pagos con tarjetas Visa, Mastercard, Clave y Yappy. Importante: No se admitirán pagos en efectivo en la taquilla.