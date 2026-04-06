Panamá Nacionales -  6 de abril de 2026 - 12:11

Alcaldía de Panamá celebrará el Festi Harpía 2026 en el Parque Summit

Según la Alcaldía de Panamá, el Festi Harpía 2026 contará con juegos y dinámicas para todas las edades.

Alcaldía de Panamá celebrará el Festi Harpía 2026 .

Alcaldía de Panamá celebrará el Festi Harpía 2026 .

MUPA

La Alcaldía de Panamá invita a la ciudadanía a celebrar el Día Nacional del Águila Harpía con el Festi Harpía 2026. El evento se llevará a cabo el próximo domingo 12 de abril, en horario de 9:00 a. m. a 3:00 p. m., en las instalaciones del Jardín Botánico Summit.

Como parte de las actividades, se desarrollará un concurso de disfraces en dos categorías: Pichón (de 2 a 6 años) y Águila (de 7 a 15 años). El jurado evaluará la creatividad y el uso de materiales reciclables en la confección de los trajes. Los interesados tienen hasta el 11 de abril para inscribirse a través del correo [email protected] o llamando al teléfono 506-8940.

La jornada contará con juegos, dinámicas para todas las edades, pintacaritas, inflables, exhibiciones educativas de organizaciones aliadas y presentaciones en tarima. Además, se ofrecerán charlas sobre conservación y se podrá observar a la majestuosa ave nacional.

Costos de entrada y método de pago:

  • Panameños y residentes: B/. 2.00
  • Extranjeros: B/. 5.00
  • Jubilados y estudiantes: B/. 1.00
  • Niños menores de 5 años: Gratis

Las entradas pueden adquirirse de forma anticipada y sin filas ingresando al portal http://pasarela.mupa.gob.pa. Se aceptan pagos con tarjetas Visa, Mastercard, Clave y Yappy. Importante: No se admitirán pagos en efectivo en la taquilla.

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