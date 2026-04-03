Panamá Nacionales -  3 de abril de 2026 - 14:51

Ley seca en Panamá: ¿hasta qué hora rige hoy Viernes Santo?

Conoce hasta qué hora rige la Ley Seca en Panamá este Viernes Santo 2026, qué está prohibido y las multas por incumplir.

Ley seca en la ciudad de Panamá

Ley seca en la ciudad de Panamá

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá confirmó que la Ley Seca regirá durante todo este Viernes Santo 3 de abril en el distrito capital, como parte de las medidas por la Semana Santa 2026.

¿Hasta qué hora aplica la Ley Seca?

De acuerdo con el decreto vigente, la medida estará en vigor:

  • Desde las 12:01 a.m.
  • Hasta las 11:59 p.m. del viernes 3 de abril

Esto significa que durante todo el día queda prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas en el distrito de Panamá.

Multas por incumplir la Ley Seca

Negocios rompen "ley seca" en Nicaragua amparados en disposición policial
AME5207. MANAGUA (NICARAGUA), 06/11/2021.- Varias personas departen en un bar cervecero, hoy, en Managua (Nicaragua). A pocas horas de las elecciones generales de Nicaragua, diferentes negocios rompieron este sábado la prohibición de ventas de bebidas alcohólicas, conocida como
AME5207. MANAGUA (NICARAGUA), 06/11/2021.- Varias personas departen en un bar cervecero, hoy, en Managua (Nicaragua). A pocas horas de las elecciones generales de Nicaragua, diferentes negocios rompieron este sábado la prohibición de ventas de bebidas alcohólicas, conocida como "ley seca", luego de que la Policía Nacional informó que los establecimientos de ocio "funcionarán normalmente". EFE/ Jorge Torres

Las autoridades advirtieron que quienes violen estas disposiciones se exponen a sanciones que van desde:

  • B/.100.00 hasta B/.1,000.00

Los operativos estarán a cargo de inspectores municipales junto a los estamentos de seguridad.

Medida por Semana Santa

La Ley Seca forma parte de las disposiciones tradicionales durante la Semana Santa en Panamá, especialmente en el Viernes Santo, considerado uno de los días más solemnes para la comunidad cristiana.

En esta nota:
Seguir leyendo

Semana Santa: Horario de la Ley Seca para el Viernes Santo

Ley seca en Semana Santa 2026: día y horario en Ciudad de Panamá que será aplicado

Policía Nacional ubica árboles talados y madera procesada en el Parque Nacional Volcán Barú

Recomendadas

Más Noticias