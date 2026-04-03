Ley seca en Panamá: ¿hasta qué hora rige hoy Viernes Santo?

La Alcaldía de Panamá confirmó que la Ley Seca regirá durante todo este Viernes Santo 3 de abril en el distrito capital, como parte de las medidas por la Semana Santa 2026.

De acuerdo con el decreto vigente, la medida estará en vigor:

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Desde las 12:01 a.m.

Hasta las 11:59 p.m. del viernes 3 de abril

Esto significa que durante todo el día queda prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas en el distrito de Panamá.

Multas por incumplir la Ley Seca

Negocios rompen "ley seca" en Nicaragua amparados en disposición policial AME5207. MANAGUA (NICARAGUA), 06/11/2021.- Varias personas departen en un bar cervecero, hoy, en Managua (Nicaragua). A pocas horas de las elecciones generales de Nicaragua, diferentes negocios rompieron este sábado la prohibición de ventas de bebidas alcohólicas, conocida como "ley seca", luego de que la Policía Nacional informó que los establecimientos de ocio "funcionarán normalmente". EFE/ Jorge Torres

Las autoridades advirtieron que quienes violen estas disposiciones se exponen a sanciones que van desde:

B/.100.00 hasta B/.1,000.00

Los operativos estarán a cargo de inspectores municipales junto a los estamentos de seguridad.

Medida por Semana Santa

La Ley Seca forma parte de las disposiciones tradicionales durante la Semana Santa en Panamá, especialmente en el Viernes Santo, considerado uno de los días más solemnes para la comunidad cristiana.