Ley seca en Panamá: ¿hasta qué hora rige hoy Viernes Santo?

La Alcaldía de Panamá confirmó que la Ley Seca regirá durante todo este Viernes Santo 3 de abril en el distrito capital, como parte de las medidas por la Semana Santa 2026.
- Desde las 12:01 a.m.
- Hasta las 11:59 p.m. del viernes 3 de abril
Esto significa que durante todo el día queda prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas en el distrito de Panamá.
Multas por incumplir la Ley Seca
Las autoridades advirtieron que quienes violen estas disposiciones se exponen a sanciones que van desde:
- B/.100.00 hasta B/.1,000.00
Los operativos estarán a cargo de inspectores municipales junto a los estamentos de seguridad.
Medida por Semana Santa
La Ley Seca forma parte de las disposiciones tradicionales durante la Semana Santa en Panamá, especialmente en el Viernes Santo, considerado uno de los días más solemnes para la comunidad cristiana.